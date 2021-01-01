المصل واللقاح: كل دور برد نعتبره كورونا حتى يثبت العكس|فيديو

آخر الأخبارالصحة والجمال › المصل واللقاح: كل دور برد نعتبره كورونا حتى يثبت العكس|فيديو

صورة الخبر: دور برد نعتبره كورونا
دور برد نعتبره كورونا


أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن متحور أوميكرون أصبح الفيروس السائد عالميا ويوجد تسونامي إصابات عالميا، موضحا أن أعراض المتحور تشبه دور البرد العادي، قائلا: "كل دور برد في الفترة الحالية نعتبره كورونا حتى يثبت العكس".

وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن متحور أوميكرون أعراضه بسيطة جدا تماثل دور البرد ولكنه سريع على الانتشار.

الفيروس رغم ضعفه ولكنه قادر على الفتك


وطالب أمجد الحداد المصاب بأن يقوم بعزل نفسه عن أسرته لحماية كبار السن وضعاف المناعة، متابعا: "الفيروس رغم ضعفه ولكنه قادر على الفتك بكبار السن واصحاب المناعة الضعيفة".

وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح ، إلى ضرورة وأهمية الحصول لقاحات كورونا.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، قائلا: "اللقاح مهم جدا وكورونا ليس مجرد إصابة فقط ومضاعفاته قد تسبب مشكلات صحية كبيرة، ونسبة الوفيات وسط الملقحين ضعيفة جدا واللقاح يحمي من المضاعفات الخطيرة عند الإصابة".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المصل واللقاح: كل دور برد نعتبره كورونا حتى يثبت العكس|فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10565

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager