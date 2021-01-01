المصل واللقاح: كل دور برد نعتبره كورونا حتى يثبت العكس|فيديو

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن متحور أوميكرون أصبح الفيروس السائد عالميا ويوجد تسونامي إصابات عالميا، موضحا أن أعراض المتحور تشبه دور البرد العادي، قائلا: "كل دور برد في الفترة الحالية نعتبره كورونا حتى يثبت العكس".
وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن متحور أوميكرون أعراضه بسيطة جدا تماثل دور البرد ولكنه سريع على الانتشار.
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