المصل واللقاح: كل دور برد نعتبره كورونا حتى يثبت العكس|فيديو



دور برد نعتبره كورونا دور برد نعتبره كورونا



أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن متحور أوميكرون أصبح الفيروس السائد عالميا ويوجد تسونامي إصابات عالميا، موضحا أن أعراض المتحور تشبه دور البرد العادي، قائلا: "كل دور برد في الفترة الحالية نعتبره كورونا حتى يثبت العكس".



وأضاف أمجد الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن متحور أوميكرون أعراضه بسيطة جدا تماثل دور البرد ولكنه سريع على الانتشار.





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الفيروس رغم ضعفه ولكنه قادر على الفتكوطالب أمجد الحداد المصاب بأن يقوم بعزل نفسه عن أسرته لحماية كبار السن وضعاف المناعة، متابعا: "الفيروس رغم ضعفه ولكنه قادر على الفتك بكبار السن واصحاب المناعة الضعيفة".وأشار رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح ، إلى ضرورة وأهمية الحصول لقاحات كورونا.وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، قائلا: "اللقاح مهم جدا وكورونا ليس مجرد إصابة فقط ومضاعفاته قد تسبب مشكلات صحية كبيرة، ونسبة الوفيات وسط الملقحين ضعيفة جدا واللقاح يحمي من المضاعفات الخطيرة عند الإصابة".