ماذا تفعل إذا تعاملت مع شخص مصاب بـ كورونا؟

انتشرت حالات الإصابة بـ فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وخاصة عقب ظهور السلالة الجديدة أوميكرون، ومع وجود أيضا نزلات البرد نظرا لتواجدنا في فصل الشتاء، فمن الممكن أن تكون أكثر عرضة للتعامل مع حالات كورونا دون أن تدرك ذلك.
ماذا تفعل إذا تعاملت مع شخص ثبتت إصابته بكورونا؟
وقدمت مراكز مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC نصائح وإرشادات عند التعامل مع مصابي كورونا وهي كالأتي :
1- إجراء مسحة كورونا أو اختبار يوضح الإصابة ولكن بعد مرور أسبوع من التعامل مع المصاب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!