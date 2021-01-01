امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ورقية|وزير التعليم يصدر17 قرارا مفاجئا فجر اليوم



وزير التعليم وزير التعليم

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من القرارات الهامة فجر اليوم ، فاجأ بها طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي و اولياء امورهم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ملخصا لـ قرارات وزير التربية والتعليم الصادرة اليوم بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي :



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