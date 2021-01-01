نسور نيجيريا تحلق إلى ثمن النهائي بثلاثية في السودان

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ضمن منتخب نيجيريا مقعده في الدور ثمن النهائي، من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه على السودان مساء اليوم السبت 3-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، في ستاد رومي أديجبا بمدينة جاروا الكاميرونية.



ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على مصر 1-0، وفي المقابل احتفظ المنتخب السوداني بالنقطة التي حصدها من التعادل 0-0 في اللقاء الماضي أمام غينيا بيساو.



باغت المنتخب النيجيري صقور الجديان بهدف مبكر في الدقيقة 3، عن طريق مهاجم فياريال الإسباني صامويل تشوكويزي، وأضاف تايو أيوني الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 45، ثم عزز موسيس سيمون تقدم النسور في الدقيقة 46 بهدف ثالث.

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من ناحية أخرى، أحرز منتخب السودان هدفه الوحيد عبر والي الدين "بوجبا" من ركلة جزاء في الدقيقة 70.بدأ منتخب نيجيريا المباراة بهجوم مبكر، ومن رمية تماس في الدقيقة 3 لعبها الظهير الأيمن أولا أينا داخل الصندوق، فشل دفاع السودان في تشتيتها فوصلت إلى موسيس سيمون، الذي استدار ولعبها للخلف لتشوكويزي الذي أرسل تسديدة زاحفة على يمين الحارس علي أبو عشرين.وسعى منتخب السودان للتماسك، بتحركات نشطة للمحور محمد الرشيد وصانع الألعاب عبد الرؤوف يعقوب والمهاجم السريع ياسين حامد.وفي الدقيقة 8 تصدى الدفاع النيجيري لمحاولة من السوداني ياسين حامد، حيث حولها المدافع أوميرو للركنية.وطار الحارس أوكوي عاليا وأمسك بكرة قوية سدد محمد الرشيد من خارج الصندوق في الدقيقة 14.تدريجيا فرض المنتخب النيجيري شخصيته الفنية، بتقارب خطوطه، ونجح لاعب الوسط ويلفريد نديدي في تقديم أداء قوي في خط الوسط، منح السيطرة للنسور.وشكل منتخب نيجيريا خطورة كبيرة على مرمى السودان بحلول الدقيقة 25، التي شهدت تصدي الدفاع السوداني لكرة خطيرة من إيهياناشو داخل الصندوق، تحولت للركنية.وصد أبو عشرين كرة قوية على دفعتين بعد رأسية قائد نيجيريا وليام إيكونج في الدقيقة 35.وضاعت فرصة هدف محقق من موسيس سيمون، الذي واجه الحارس السوداني أبو عشرين فتصدى له الأخير في الدقيقة 41.وأضاف منتخب نيجيريا الهدف الثاني في الدقيقة 45، من كرة عالية أرسلت من الجانب الأيمن، فحولها إيكونج برأسه داخل منطقة الـ 6 ياردات، ثم اصطدمت برأس تايو أونيي، وتوجهت نحو المرمى فأخفق الحارس أبو عشرين في إبعادها وأفلتت من تحت يديه إلى الشباك.وبعد دقيقة من بداية الشوط الثاني فاجأ المنتخب النيجيري نظيره السوداني بالهدف الثالث، من كرة لعبت عالية داخل الصندوق فشل صلاح نمر في تشتيتها، فسيطر عليها موسيس سيمون وتقدم بها داخل الست ياردات فواجه الحارس أبو عشرين وسدد من زاوية ضيقة في الشباك.وتراجع أداء المنتخب السوداني لاحقا، ثم أجرى الجهاز الفني لمنتخب السودان بالمهاجمين الجزولي نوح ومحمد عبد الله زرقة.وسيطر المنتخب النيجيري على المباراة تماما، لكن دفاع السودان بقيادة مصطفى كرشوم وصلاح نمر والحارس أبو عشرين لعبا دورا كبيرا في التصدي للهجمات.وفي الدقيقة 70 أثمرت الهجمات السودانية القليلة عن ركلة جزاء سددها والي الدين بوجبا بنجاح ليقلص الفارق.وبعد الهدف السوداني لم يختلف اللعب كثيرا واستمرت السيطرة النيجيرية، أمام محاولات سودانية لم تصل لمرحلة الخطورة، حتى أطلق الحكم صافرته.