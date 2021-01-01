بنزيما: صلاح من أفضل اللاعبين في العالم.. ويذكرني برونالدو

أشاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بالنجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، معتبرًا إياه أحد أفضل اللاعبين بالعالم في الوقت الحالي.
وقال بنزيما، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم السبت، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فرنسي لعام 2021: "صلاح لاعب موهوب للغاية، ومن أفضل اللاعبين في العالم حاليًا".
وأضاف: "إنه يذكرني بكريستيانو رونالدو. إنه مفيد لفريقه وأي فريق في العالم".
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