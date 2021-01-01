كارتيرون يرحب بتعاقد الزمالك مع نجم بيراميدز



كارتيرون كارتيرون

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ترحيب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بفكرة التعاقد مع أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.



وشهدت الفترة الأخيرة ترشيح ثلاثي بيراميدز عمر جابر وأحمد توفيق وأحمد أيمن منصور للمدير الفني الفرنسي للوقوف على مستواهم للتعاقد مع أي منهم، وكان قراره بالتعاقد مع أحمد أيمن منصور فقط ورفض فكرة ضم كل من عمر جابر وأحمد توفيق.



وأثنى الفرنسي كارتيرون على أداء أحمد منصور ورحب بفكرة التعاقد معه خاصة وأنه يجيد في مركزي الجبهة اليسرى وخط الدفاع ويرى أنه سيكون إضافة للفريق.

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وينتهي عقد أحمد أيمن منصور مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي دون الرجوع لمسئولي ناديه.