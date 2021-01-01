

واتس آب يضيف إعدادات جديدة لميزة الردود التي طال انتظارها واتس آب يضيف إعدادات جديدة لميزة الردود التي طال انتظارها

يعمل فريق واتساب WhatsApp، منذ 6 أشهر على ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق على نظام التشغيل iOS، والتي تبدو خصائصها مشابهة لوظائف تطبيقي فيسبوك و iMessage على أجهزة آيفون.



وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac" التقني المتخصص، يظهر تقرير جديد أن شركة واتساب تقترب من إطلاق ميزة "ردود الفعل" التي طال انتظارها، لمستخدمي إصدار التطبيق على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS.



واتساب يضيف إعدادات جديدة لميزة الردود التي طال انتظارها

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ووفقا لموقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد أخبار واتساب، فإن الإصدار رقم 22.2.72 من نسخة البيتا على نظام التشغيل iOS، يجلب إعدادات جديدة لإدارة إشعارات ردود الفعل، على الرغم من أنه لا يمكن لمستخدمي التطبيق على هواتف آيفون الرد على الرسائل في الوقت الحالي.وخلال الشهور القليلة الماضية، رصد فريق "WABetaInfo" خيار ردود الفعل الجديد ضمن قائمة الإعدادات بالتطبيق على iOS، والآن يقوم فريق واتساب بطرح الميزة لجميع مختبري الإصدارات التجريبية، إلى جانب القدرة على تمكين أو تعطيل الإشعارات للرسائل والمحادثات الجماعية، مما يتيح للمستخدم اختيار ما إذا كنت يريد تلقي إشعارات للردود الفعل أم لا.وقال متتبع مزايا واتساب الجديدة، إن هذه الميزة سيتم إطلاقها في تحديث جديد قريبا جدا، وسيتمكن المستخدمون من "الرد على رسالة محددة مرة واحدة، وستقتصر ردود الفعل على ستة رموز تعبيرية.وتتضمن قائمة الرموز التي ستوفرها ميزة ردود الفعل الجديدة على واتساب، رمز الإعجاب Like، و القلب Love، و الضحكة Laugh، والتعجب Suprised، والحزن Sad، و شكرا Thanks".واعتبارا من الآن ، ليس من الواضح ما إذا كان واتساب سيجعل أي رمز تعبيري متاحا كرد فعل، كما تتيح شركة فيسبوك لموقع إنستجرام، أو مثل الطريقة المحدودة التي يوفرها موقع التدوينات العالمي تويتر Twitter مع ميزة ردود الفعل.وسيتمكن مستخدمو واتساب أيضا من رؤية جميع “ردود الفعل” على رسالة ما في علامتي تبويب مختلفتين: “الكل” وتبويبا خاصا للرموز التعبيرية المحددة المستخدمة، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين النقر فوق الشكل لرؤية كل شخص في دردشة جماعية كيف تفاعل مع رسالته.