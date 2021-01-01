

أبل تثير الجدل من جديد.. نظارة ذكية يمكنها تصحيح النظر أبل تثير الجدل من جديد.. نظارة ذكية يمكنها تصحيح النظر

أحدثت شركة أبل Apple، ضجة كبيرة حول أحدث أجهزتها القابلة للارتداء، والتي تعمل على تطويرها خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ أصبحت التسريبات والشائعات التي تدور حول ميزاتها تتصدر عناوين الأخبار.



وبحسب ما ذكره موقع "phonearena" التقني، حصلت شركة أبل يوم الخميس الماضي، على موافقة لبراءة اختراع جديدة تظهر أن نظارات Apple Glasses الجديدة تعمل تصحيح نظر من يرتديها.



ويمكن لأحدث ميزة ستقدمها نظارات أبل القادمة، وفقا للشائعات الحديثة المنتشرة حولها أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يستخدمون النظارات الطبية، حيث ستحتوي عدسات Apple Glasses على نظام خاص يتم ضبطه لتلائم نظر المستخدم.

وتظهر براءة اختراع أبل الجديدة التي تحمل عنوان “أنظمة العدسات القابلة للضبط والمثابرة”، وصفا لنظام ذكي مطور تضيفه عملاقة التقنية الأمريكية لعدسات نظاراتها المقبلة، والتي يمكن تعديلها لتعمل كنظارة طبية عادية.وتكشف براءة الاختراع، عن الفرق بين نظارات الشركة الذكية والنظارات الطبية هو وأن النظام يضبط موضع العدسات تلقائيا، ويمكن لأي شخص سواء كان يرتدي نظارات طبية أو لا، استخدامها دون أي مشاكل.وتستخدم نظارات أبل المطورة، مجموعة من العدسات الكريستالية السائلة، إذ يمكن للمادة السائلة بالداخل تغيير خصائصها الضوئية عندما يمر تيار من خلالها.وتشير أبل في وثائق براءة الاختراع، إلى أن هذا النظام يمكن أن يساعد أيضا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية مختلفة، مثل قصر النظر الشيخوخي أو ما يعرف بعدم القدرة على التركيز على مسافة معينة.ويمكن النظام الذكي الذي تزوده أبل لنظاراتها، تجاوز عقبة كبيرة تكمن أمام تقنية النظارات الذكية، وهي أن مستخدمي الأجهزة القابلة للارتداء وفي الوقت نفسه يرتدون نظارات طبية عادية، سيمكنهم أخيرا من استخدام النظارات الذكية دون الحاجة لارتدائها فوق النظارات الطبية، وسيتعين على الشركات المصنعة عادة تقديم نماذج مختلفة بمعايير مختلفة لتناسب كل مستخدم.المواصفات والميزات الاي ستقدمها نظارات أبل القادمةكشف تسرب كبير ظهر أن سعر نظارة أبل Apple Glass سيبلغ حوالي 499 دولار (أي ما يعادل 7800 جنيه مصري)، ومن المتوقع أن تعلن الشركة الأمريكية عن النظارة خلال عام 2025، وهذه أبرز ميزاتها:-مصنوعة من إطارات بلاستيكية أو معدنية.-عدستان بدقة 8K.-معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.-اتصال Wi-Fi 6E.-الإيماءات والضوابط الصوتية.-واجهة المستخدم تسمى Starboard.-عدسات قابلة للتعديل.







