لمصممي الجرافيك.. لينوفو تعلن عن حاسب متطور متعدد الشاشات

كشفت شركة لينوفو Lenovo، عن أحدث إصداراتها من الحاسبات المحمولة، وينطلق حاسب ThinkBook Plus Gen 3، في تصميم مميز تم تطويره ليسهل على المستخدم الكتابة والرسم على لوحة إضافية بواسطة قلم ذكي لتعديل الصور أو لإضافة توقيعه على الوثائق الإلكترونية.
وبحسب ما ذكره موقع "سي نت"، يمتاز حاسب لينوفو الجديد ThinkBook Plus Gen 3 بشاشة إضافية مثبتة إلى جانب لوحة المفاتيح، يمكن للمستخدم الكتابة والرسم عليها بقلم ذكي لتعديل الصور أو إضافة توقيعه على الوثائق الإلكترونية، مما يجعلها إضافة مميزة ومناسبة لمصممي الجرافيك والأعمال المكتبية.
لينوفو تعلن عن حاسب ThinkBook Plus Gen 3 متعدد الشاشات
وصممت لينوفو حاسب ThinkBook Plus Gen 3، بشاشة أساسية قابلة للتقسيم لعرض عدة أنواع من المحتوى بنفس الوقت، ما يسهل على المستخدم أداء أكثر من مهمة في الوقت نفسه، مثل أعمال الترجمة أو مطابقة البيانات والصور أو تصفح الإنترنت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!