لمصممي الجرافيك.. لينوفو تعلن عن حاسب متطور متعدد الشاشات

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صورة الخبر: لمصممي الجرافيك.. لينوفو تعلن عن حاسب متطور متعدد الشاشات
لمصممي الجرافيك.. لينوفو تعلن عن حاسب متطور متعدد الشاشات

كشفت شركة لينوفو Lenovo، عن أحدث إصداراتها من الحاسبات المحمولة، وينطلق حاسب ThinkBook Plus Gen 3، في تصميم مميز تم تطويره ليسهل على المستخدم الكتابة والرسم على لوحة إضافية بواسطة قلم ذكي لتعديل الصور أو لإضافة توقيعه على الوثائق الإلكترونية.

وبحسب ما ذكره موقع "سي نت"، يمتاز حاسب لينوفو الجديد ThinkBook Plus Gen 3 بشاشة إضافية مثبتة إلى جانب لوحة المفاتيح، يمكن للمستخدم الكتابة والرسم عليها بقلم ذكي لتعديل الصور أو إضافة توقيعه على الوثائق الإلكترونية، مما يجعلها إضافة مميزة ومناسبة لمصممي الجرافيك والأعمال المكتبية.

لينوفو تعلن عن حاسب ThinkBook Plus Gen 3 متعدد الشاشات
وصممت لينوفو حاسب ThinkBook Plus Gen 3، بشاشة أساسية قابلة للتقسيم لعرض عدة أنواع من المحتوى بنفس الوقت، ما يسهل على المستخدم أداء أكثر من مهمة في الوقت نفسه، مثل أعمال الترجمة أو مطابقة البيانات والصور أو تصفح الإنترنت.

وينطلق حاسب لينوفو ThinkBook Plus Gen 3، بشاشة أساسية بقياس 17.3 بوصة، تبلغ دقتها 3070×1440 بكسل، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا،

ويتم تشغيل حاسب لينوفو ThinkBook Plus Gen 3، بواسطة معالج إنتل Intel Alder Lake، متصل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 32 جيجابايت، وذاكر تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، ما يوفر له أداء قوي وسرعة كبيرة في تنفيذ ومعالجة البيانات.

ويضم حاسب لينوفو ThinkBook Plus Gen 3، ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، ومنافذ Thunderbolt 4، و USB-C، و USB-A، و HDMI.

المصدر: صدى البلد

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