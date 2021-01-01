AMD تعلن عن مجموعتها الأحدث من المعالجات

قررت AMD افتتاح العام الجديد بالإعلان عن مجموعتها الجديدة من المعالجات التي طورتها لتنافس كوالكوم وإنتل.
ومن بين أبرز المعالجات الجديدة للشركة جاءت سلسلة Ryzen 6000 التي طوّرت بتقنية 6 نانومتر لتقدم أداء ممتازا للحواسب والأجهزة المحمولة.
وتبعا للخبراء في AMD فإن المعالجات الجديدة صممت لتقدم أداء أسرع من معالجات Ryzen 5000، كما حصلت على معالجات رسوميات مدمجة فيها من نوع RDNA2 توفر أداء ممتازا في معاينة الصور والفيديوهات، فضلا عن أن التقنية التي صنعت فيها تساعد على التقليل من استهلاك الطاقة في الأجهزة بشكل كبير.
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