

إنستجرام يختبر ميزة التمرير العمودي للقصص إنستجرام يختبر ميزة التمرير العمودي للقصص

في تقرير رسمي، صدر اليوم، تم التأكيد على أن، منصة مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، إنستجرام، تعمل حاليا، على تقديم ميزة جديدة، لتغيير طريقة، تصفح القصص، حيث سيتوجب على، المستخدمين التمرير عموديا، لتخطي القصة، والانتقال إلى القصة التالية، وتأتي هذه الطريقة، كمحاولة للتنافس مع، منصة Tik­Tok، الذي يوفر، ميزة التمرير العمودي، على نظامه الأساسي.



يبدو أن، ميزة التمرير العمودي للقصص، بدأت في الوصول، إلى بعض الدول، حيث أكد، مستشار وسائل الإعلام الاجتماعية، Matt Navar­ra، على أن الميزة، وصلت بالفعل، للمستخدمين في تركيا، وأيضا أكد، الصحفي التكنولوجي، Thas­sius Veloso، على أن الميزة وصلت أيضا، للمستخدمين في البرازيل، وهذا يعني أن إنستجرام، يعمل على طرح، تخطيط التمرير العمودي للقصص، في المزيد من البلدان، خلال الأيام القليلة القادمة.



الآن، عند التمرير عموديا، أثناء تواجدك في القصص، ستنتقل من قصة مستخدم، إلى قصة مستخدم آخر، أما عند التمرير أفقيا، فستنتقل إلى قصص مختلفة، تخص نفس المستخدم، ومع ذلك، لا نعرف متى ستصل، ميزة التمرير العمودي للقصص، لدولتك، ولكن كل ما تعرفنا عليه، هو أن الشركة، بدأت بالفعل، بإرسالها إلى بعض الدول.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك، مميزات أخرى، ممتازة للغاية، ستساعد إنستجرام، على جعل القصص Sto­ries، أكثر تركيزا، على مقاطع الفيديو، لتنافس منصات الفيديوهات القصيرة، مثل تيك توك، حيث أصبح بإمكان المستخدمين، رفع مقطع فيديو، يصل إلى، 60 ثانية، بدلا من 15 ثانية، كما كان في السابق، يتم تقسيم الفيديو، إلى 4 مقاطع فيديو، كل واحد، يبلغ 15 ثانية.