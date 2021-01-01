مواصفات وأسعار هاتف Oppo A96

بعد يوم واحد، من الإعلان عن، الهاتف Oppo A36، قامت شركة أوبو، بإزاحة الستار رسميا، عن إصدار أفضل، يدعى Oppo A96، ويدعم شبكات الجيل الخامس، ويضم كاميرات خلفية أفضل، تدعم التصوير بجودة 4K، وشحنا سريعا أقوى، بالإضافة إلى، أحدث واجهة مستخدم، ColorOS 12، ومواصفات أخرى ممتازة، دعونا نتعرف عليها الآن، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف Oppo A96.
مواصفات هاتف اوبو A96
هذا الهاتف، الذي يدعم شبكات 5G، يصل مع شاشة OLED، بحجم 6.43 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي على ثقب، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل الكاميرا الأمامية، التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، والهاتف يحتوي كذلك، على كاميراتين في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
الهاتف Oppo A96، يتم تشغيله بمعالج، ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 619، ويعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم ColorOS 12، ويتوفر بذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع.
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