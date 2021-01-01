روسيا تطور دفعات جديدة من صواريخ الفضاء الثقيلة

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روسيا تطور دفعات جديدة من صواريخ الفضاء الثقيلة

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تعمل على تطوير دفعات جديدة من صواريخ الفضاء الثقيلة.

وجاء في بيان نشرته المؤسسة مؤخرا "يعمل الخبراء في مركز خرونيتشيفو الروسي حاليا على استكمال تطوير 4 صواريخ فضاء ثقيلة من نوع Proton-M، ومن المخطط أن ينتهوا من تجميعها واختبار أجزائها العام الجاري".

وأضاف البيان "الصواريخ الأربعة المذكورة ستطلقها روسيا من قاعدة بايكونور الفضائية خلال السنوات الأربع القادمة، وبعدها تخطط روس كوسموس لاعتماد صواريخ Angara-A5M الثقيلة في عمليات إرسال الحمولات الكبيرة إلى الفضاء، ومن المفترض أن تبدأ باستخدام الصواريخ الجديدة اعتبارا من العام 2024".

ومن جهته قال رئيس "روس كوسموس" دميتري روغوزين: "صواريخ Angara-A5M التي ستحل محل صواريخ Proton-M ستكون أكثر قوة وستحصل على تقنيات جدية أيضا".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك اليوم عدة أنواع من صواريخ Angara الفضائية المعدلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

المصدر: روسيا اليوم

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