

مواصفات الهاتف Realme 9 Pro تظهر في تسريب جديد مواصفات الهاتف Realme 9 Pro تظهر في تسريب جديد

ظهر الآن، تسريب جديد، يكشف عن، مواصفات الهاتف، Realme 9 Pro، القادم من شركة ريلمي، والذي سيحمل، مواصفات أفضل من الموجودة، في هاتف Realme 9i، الذي تم الإعلان عنه، يوم 10 يناير، حيث سيضم، معالجا متوسطا، يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وشاشة بمعدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، بدلا من 90 هرتز، بالإضافة إلى، كاميرا رئيسية خلفية، بدقة 64 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بدلا من 50 ميجا بكسل، التي تدعم التصوير، بدقة 1080 بكسل، فقط، وخلال السطور القادمة، دعونا نستعرض، مواصفات الهاتف Realme 9 Pro.



في الأيام القليلة الماضية، تم اعتماد، الهاتف Realme 9 Pro، مع بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، والتسريبات الحالية، تشير إلى أن الهاتف، سيصل مع، شاشة بشكل الثقب، من نوع، Super AMOLED، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز



الهاتف Realme 9 Pro، سيتوفر أيضا، مع 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.3، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، لمستشعر العمق، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن، هاتف ريلمي القادم، سيتوفر مع كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل.

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معالج هذا الهاتف، سيأتي من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 695 5G، بجانب 6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، مع 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، أو 8 جيجا رام، مع 128 جيجا بايت، وRealme 9 Pro، سيعمل بأحدث نظام تشغيل، Android 12، وبأحدث واجهة مستخدم، Realme UI 3.0،.هذا التسريب الجديد، يشير أيضا، إلى اقتراب موعد وصول، الهاتف Realme 9 Pro، وهذا يعني، أن الشركة ستنشر، إعلانات تشويقية، خلال الأيام القليلة القادمة.