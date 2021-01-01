مواصفات الهاتف Realme 9 Pro تظهر في تسريب جديد

ظهر الآن، تسريب جديد، يكشف عن، مواصفات الهاتف، Realme 9 Pro، القادم من شركة ريلمي، والذي سيحمل، مواصفات أفضل من الموجودة، في هاتف Realme 9i، الذي تم الإعلان عنه، يوم 10 يناير، حيث سيضم، معالجا متوسطا، يدعم شبكات، الجيل الخامس 5G، وشاشة بمعدل تحديث، يبلغ 120 هرتز، بدلا من 90 هرتز، بالإضافة إلى، كاميرا رئيسية خلفية، بدقة 64 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بدلا من 50 ميجا بكسل، التي تدعم التصوير، بدقة 1080 بكسل، فقط، وخلال السطور القادمة، دعونا نستعرض، مواصفات الهاتف Realme 9 Pro.
في الأيام القليلة الماضية، تم اعتماد، الهاتف Realme 9 Pro، مع بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، والتسريبات الحالية، تشير إلى أن الهاتف، سيصل مع، شاشة بشكل الثقب، من نوع، Super AMOLED، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز
الهاتف Realme 9 Pro، سيتوفر أيضا، مع 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.3، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، لمستشعر العمق، وستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن، هاتف ريلمي القادم، سيتوفر مع كاميرا أمامية، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل.
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