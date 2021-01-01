الهاتف Motorola Moto G22، قد يكون أول هاتف، من موتورولا، يصل بشكل مسبق، بنظام التشغيل، Android 12، الأحدث من جوجل، وذلك وفقا، لمنصة اختبارات الأداء، Geekbench، التي أعطتنا نظرة سريعة، على أبرز المواصفات، التي سيصل بها، والتي ستكون اقتصادية، ومتقاربة للموجودة، في هاتف Moto G20، الذي تم إطلاقه، في شهر يونيو 2021.
أكدت Geekbench، على أن هذا الهاتف، القادم من موتورولا، سيتم تشغيله، بواسطة المعالج، MediaTek Helio P35، المبني على تقنية 12 نانومتر، والهاتف Motorola Moto G22، سيعمل بنظام Android 12، كما أنه سيتوفر مع، ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 4 أو 6 جيجا رام، بجانب ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 64 أو 128 جيجا بايت.
رصد الهاتف Moto G22 على Geekbench بمواصفات رائعة
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