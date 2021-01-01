

رصد الهاتف Moto G22 على Geekbench بمواصفات رائعة رصد الهاتف Moto G22 على Geekbench بمواصفات رائعة

الهاتف Motoro­la Moto G22، قد يكون أول هاتف، من موتورولا، يصل بشكل مسبق، بنظام التشغيل، Android 12، الأحدث من جوجل، وذلك وفقا، لمنصة اختبارات الأداء، Geek­bench، التي أعطتنا نظرة سريعة، على أبرز المواصفات، التي سيصل بها، والتي ستكون اقتصادية، ومتقاربة للموجودة، في هاتف Moto G20، الذي تم إطلاقه، في شهر يونيو 2021.



أكدت Geek­bench، على أن هذا الهاتف، القادم من موتورولا، سيتم تشغيله، بواسطة المعالج، Medi­aTek Helio P35، المبني على تقنية 12 نانومتر، والهاتف Motoro­la Moto G22، سيعمل بنظام Android 12، كما أنه سيتوفر مع، ذاكرة وصول عشوائية، بسعة 4 أو 6 جيجا رام، بجانب ذاكرة تخزين داخلية، بسعة 64 أو 128 جيجا بايت.



رصد الهاتف Moto G22 على Geekbench بمواصفات رائعة

والهاتف Motoro­la Moto G22، سيضم شاشة IPS LCD، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وتشير الصور المسربة، إلى أن، الواجهة الأمامية، ستحتوي على، ثقب صغير في المنتصف، من أجل، كاميرا سيلفي، والواجهة الخلفية، ستضم إعداد كاميرا، مشابها للموجود، في الهاتف Moto G20، والتي تتمثل في، كاميرا رئيسية، بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 8 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميراتين، واحدة ماكرو، والأخرى مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي، بدقة 2 ميجا بكسل.وحتى الآن، لا توجد أي، كلمة رسمية، بخصوص موعد الإعلان، عن الهاتف، Motoro­la Moto G22، ولكن نتوقع أن، يتم الإعلان، عن هذا الهاتف، بجانب Moto G Sty­lus 2022، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك قبل نهاية، شهر فبراير 2022.



