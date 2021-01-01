هانكوك تطور إطارات لاهوائية بتصميم مقتبس من الخلايا

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صورة الخبر: هانكوك تطور إطارات لاهوائية بتصميم مقتبس من الخلايا
هانكوك تطور إطارات لاهوائية بتصميم مقتبس من الخلايا

كشفت شركة هانكوك للإطارات عن تقنية جديدة لإطارات لاهوائية مصممة وفق مبادئ الخلايا الحية.

يسمى الإطار الجديد i-Flex وطورته الشركة من خلال عمليات محاكاة حاسوبية، ويتميز التصميم المتراكب من طبقات متعددة بصلابته العالية، وبدرجة كافية لتحمل وزن المركبات التي يحملها، وبمرونة كافية لتحمل ظروف الطريق والمطبات.

تقول هانكوك أنها كانت تبحث في تقنية الإطارات اللاهوائية منذ عام 2010، وأنها ستستمر في تطويرها وتحسينها لسنوات قادمة.

صورة الخبر: هانكوك تطور إطارات لاهوائية بتصميم مقتبس من الخلايا

المصدر: سعودى شفت

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