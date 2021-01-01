

5 أسباب وراء صعوبة دوران عجلة القيادة 5 أسباب وراء صعوبة دوران عجلة القيادة

تحتوي السيارة على نظام توجيه يعطي السائق قدرة التحكم في الاتجاه الذي يقود فيه، وإذا كنت مضطرا للانعطاف أو محاولة تغيير الممرات ثم كانت عجلة القيادة صعبة للانعطاف بشكل مفاجئ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع حادث.

كما أن هناك الكثير من الأسباب الشائعة لصعوبة دوران عجلة القيادة عند السرعات المنخفضة، فيما يلي أهم 5 أسباب تجعل عجلة القيادة أكثر صعوبة في الانعطاف، وفقًا لـ cartreatments.

سائل التوجيه منخفض الطاقة

أحد أكثر الأسباب شيوعًا لتصلب عجلة القيادة عند الانعطاف هو عدم وجود ما يكفي من سائل التوجيه في النظام، ويحدث هذا إذا كان السائل يتسرب من منطقة الخرطوم المضغوط، إذ أحيانًا يتشقق الخرطوم أو يصبح مرتخيًا، مما يتسبب في تسرب السائل، حيث إن هذا السائل ضروري لضغط النظام وتزييت المضخة.

حامل التوجيه السيئ

يتكون رف التوجيه من ترس صغير ورف، وتعمل سلسلة من الوصلات والأعمدة على شكل حرف U على إبقاء رف التوجيه متصلًا بعجلة القيادة، لكن حامل التوجيه يصبح في النهاية مهترئًا وتلفًا من قيادة السيارة على مر السنين.

حزام أعوج مكسور

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتصلب عجلة القيادة هو عندما يتلف حزام السربنتين أو يتشقق، حيث يستخدم هذا الحزام باستمرار عند قيادة السيارة، وبمرور الوقت، يتآكل بسرعة كبيرة، سيؤدي ذلك إلى ارتخائها وهو الوقت الذي سيبدأ فيه التصلب في عجلة القيادة.

فشل مضخة التوجيه المعزز

مضخة نظام التوجيه المعزز هي التي تنتج مقدار الضغط اللازم للسماح لك بإدارة عجلة القيادة بسهولة، لكن إذا توقفت هذه المضخة عن العمل، فسيكون من الصعب جدًا التفاف عجلة القيادة، خاصة عند السرعات المنخفضة.

سائل التوجيه المعزز القديم

مثل السوائل الأخرى في السيارة، يمكن أن يصبح سائل التوجيه المعزز سميكًا بمرور الوقت، وإذا لم تقم بتغيير سائل التوجيه المعزز وفقًا لما توصي به الشركة المصنعة لسيارتك، فسيصبح في النهاية سميكًا جدًا لتزييت النظام، ما سيؤدي إلى أن يكون توجيهك مشدودًا ويصعب عليك الالتفاف عند السرعات المنخفضة.