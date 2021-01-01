للطرق الوعرة.. لكزس تكشف النقاب عن NX الهجينة |صور

استطاعت شركة لكزس اليابانية أن تحتل مكانة قوية داخل الاسواق العالمية للسيارات، لما تقدمة من موديلات متنوعة، وتقنيات عالية الاداء بحسب الفئات المطروحة، ويواصل الصانع الياباني من تألقة بالكشف اصدارت جديدة تستند إلى مفهوم التعامل مع الطرق الوعرة.
لكزس تكشف النقاب عن NX الهجينة
حيث كشفت لكزس داخل فعاليات صالون طوكيو عن نموذج NX الكهربائي الهجين الأولي، صاحب الاطلالة القوية من فئة الطرق الوعرة، وظهر ذلك من خلال العجلات الاربعة ذات النقشات الغائرة والبارزة يبلغ قياسها 17 بوصة طراز بي إف جودريتش، والتي تمنحها افضلية التعامل مع هذه الطرق.
كما تمتعت السيارة بشبكة امامية عملاقة متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح حادة المظهر تستعمل تقنية LED، ومرايات جانبية سوداء اللون كهربائية الاداء، بينما تأتي السيارة بشبكة متوسطة الحجم تقع اعلى السقف، والتي تستخدم لحمل العديد من الاغراض.
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