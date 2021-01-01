

شاحنة قوية ومنافسة من تويوتا تندرا كابستون 2022 .. صور شاحنة قوية ومنافسة من تويوتا تندرا كابستون 2022 .. صور

تقدم شركة تويوتا باقة متنوعة من الموديلات القوية في عالم السيارات، مثل فئة السيدان والهاشتباك الشهيرة، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وغيرها من فئة الكروس اوفر ايضا، إلى جانب عائلة البيك اب المميزة ومنها النسخة تندرا كابستون 2022.



تويوتا "تندرا كابستون 2022" تشعل المنافسة



تعتبر الشاحنة تويوتا تندرا كابستون 2022 احد ابرز المنافسين وسط محبي تلك الفئة والعديد من العلامات التجارية الاخرى، حيث تضم السيارة الكثير من التقنيات المتطورة، إلى جانب الاطلالة الخارجية المميزة، التي تحمل الكثير من المفاهيم.

حيث ترتكز السيارة تويوتا تندرا كابستون 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 22 بوصة، مع واجهة امامية مميزة تحمل شبك عملاق للتهوية، مع مصابيح ذات تصميم هندسي مميز تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومفهوم ثنائي الكابية، إلى جانب مساحة تخزين خلفية متعددة الاغراض بالصندوق الخلفي.وتضم الشاحنة تويوتا تندرا كابستون 2022 باقة من التجهيزات فتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي وترفيهي من طراز JBL تتكون من 12 مكبر صوتي، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 10 بوصة، نظام معلومات ترفيهي صوتي للوسائط المتعددة مقاس 14 بوصة، مع امكانية دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، و زجاج جانبي عازل للصوت خاص بالابواب الامامية.وتشير بعض البيانات أن النسخة تويوتا تندرا كابستون 2022 سوف تستمد قوتها من محرك V6 سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 437 حصانا، و 790 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب القدرات الهجينة، وبهذ القدرات تستطيع السيارة على سحب 4690 كجم، وبحد اقصى للحمولة تقدر بـ 674 كجم، بينما دعمت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 10 سرعات.







