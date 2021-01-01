

سعر ومواصفات هافال جوليان موديل 2022 في مصر |صور سعر ومواصفات هافال جوليان موديل 2022 في مصر |صور

تنتمي هافال جوليان موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بينما تقدم داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، حيث تضم العديد من التقنيات الفنية إلى الإمكانيات الخاصة بكل فئة والتي تشمل أنظمة الحماية والأمان، وأنظمة دعم قائد المركبة.



محرك السيارة هافال جوليان موديل 2022



زودت السيارة هافال جوليان موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي تيربو مكون من 4 اسطوانات، قادر على انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات.

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وسائل الحماية للسيارة هافال جوليان موديل 2022حصلت السيارة هافال جوليان موديل 2022 على منظومة للوسائد الهوائية تصل لـ 6 AIRBAGS، مع 2 للفئة القياسية، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية الثبات الالكتروني ESP، ومثبت سرعة.وبرنامج دعم الفرامل BA، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف مدعوم بكاميرا، إلى جانب تقنية المساعدة عند تجاوز المرتفعات، ومرايات ضم كهربائية، وباقة من التقنيات عالية الاداء للفئات عالية التجهيز.تصميم السيارة هافال جوليان موديل 2022ترتكز السيارة هافال جوليان موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مصابيخ امامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع نسبة طول كلي بلغت 4472 مم، و 1841 مم للعرض، و 1619 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 337 لتر.أسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022 في السوق المصريالفئة الأولى أوتوماتيك STANDARD هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 319,900 جنيه.الفئة الثانية أوتوماتيك DELUXE هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 344,900 جنيهالفئة الثالثة أوتوماتيك DELUXE SR هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 369,900 جنيه.الفئة الرابعة أوتوماتيك HIGH DELUXE هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 389,900 جنيه.