

أسباب ارتفاع درجة حرارة الهاتف.. و5 طرق فعالة لتجنبها أسباب ارتفاع درجة حرارة الهاتف.. و5 طرق فعالة لتجنبها

يتساءل مستخدمي أجهزة أندرويد عن أسباب ارتفاع درجة حرارة الهاتف؟، فإذا كنت تمتلك أحد الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد ويتردد هذا السؤال في ذهنك، فيجب أن تعلم أن هناك الكثير من الاحتمالات التي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف، منها البرامج والتطبيقات الضارة وبعض العوامل الخارجية المحيطة للجهاز مثل الطقس شديد الحرارة.



ارتفاع درجة حرارة الهاتف

قد يلاحظ بعض مالكو أجهزة أندرويد ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء استخدامه أو عند شحنه، وقد يرجع ذلك في بعض الاحيان إلى تحرك المكونات الداخلية للجهاز حتي تعمل، حيث تولد الهواتف المحمولة القليلة من الحرارة أثناء تشغيلها، مما يزيد من درجة حرارة الهاتف ولكن بدرجات قليلة وطبيعية لأي جهاز يعتمد تشغيله على الكهرباء





ولكن إذا شعرت بـ ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء استخدامه أو أثناء شحنه بشكل ملحوظ فقد يكون هناك سببا أخر يتسبب في ارتفاع درجة حرارة هاتفك، لذلك يجب أن تتوخى الحذر وأن تعلم السبب وراء سخونة جهازك، فقد تؤثر الحرارة العالية على المكونات الداخلية للجهاز مما يتسبب في تراجع أداءه، أو قد تتسبب درجة الحرارة الزائدة في أحداث خللا في البطارية قد يعرضها للانفجار في النهاية.

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اسباب ارتفاع درجة حرارة الهاتفيمكن أن يكون السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجة حرارة الهاتف هو وجود العديد من التطبيقات تعمل في خلفية الجهاز، أو بسبب وجود عطل في بطارية الجهاز، وغيرها من الأسباب الي قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الهاتف.وعادة ما تزيد درجة حرارة الهاتف بسبب بعد العوامل الخارجية التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي، من بينها الطقس شديد الحرارة في فصل الصيف، أو تعرض الهاتف لحرارة الشمس مثل وضعه في السيارة في جوا مشمش، وقد يكون الافراط في استخدامه في الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات هو سببا مهما لسخونة الهاتف، وإليك فيما يلي أهم اسباب ارتفاع درجة حرارة الهاتف:1. البرامج الضارة: قد تقوم بالخطأ بتثبيت أحد التطبيقات التي لا يجب عليك تحميلها على جهازك، والتي قد تكون محملة بالبرامج الضارة أو ما يعرف بالفيروسات، والتي تعد سببا رئيسيا لارتفاع درجة حرارة الهاتف نظرا لطبيعية عمل تلك البرامج الضارة فهي تعمل بشكل نشط في خلفية الجهاز حتي لو كان مقفلا.2. عيوب البطارية: يمكن أن يتسبب وجود تلف داخلي بالبطارية أو سوء تصنيعها عاملا مهما في ارتفاع درجة حرارة الهاتف، أو قد يتسبب وقوع الهاتف أكثر من مرة في تضخيم البطارية مما يؤدي سخونة الجهاز باستمرار إلى أن تنفجر في النهاية، لأن السقوط قد يكون سببا لتلف المادة المضغوطة داخل البطارية التى تفصل الخلايا.3. العوامل الخارجية: قد تؤثر العوامل الخارجية بطريقة مباشرة على ارتفاع درجة حرارة الهاتف، مثل تعريض الهاتف بصورة مباشرة أشعة الشمس أو وضعه بجانب أجهزة تولد حرارة باستمرار مثل أجهزة الكمبيوتر.مخاطر ارتفاع درجة حرارة الهاتفيتسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي في عدة مشكلات، حيث يمكن أن يتعرض هاتفك إلى أضرار جسيمة دون أن تعلم، حيث تتأثر البطارية والمعالج بارتفاع درجة الحرارة الهاتف، مما يؤدي إلى تعطل جهازك وتوقفه عن العمل، أو يعاني من بطء في الاستجابه للأوامر التي يستخدمها مالك الجهاز، ففي اغلب الاحيان يمكنك إصلاح العطل بمجرد معرفة سبب سخونة جهازك، إذ أن سخونة الهاتف الذكي المستمرة قد تؤدي إلى تعطله وتوقفه عن العمل ويكون من المستحيل إصلاحه فيما بعد.طرق لتجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتفيمكنك أن تستخدم بعض الحلول البسيطة في حال شعرت أن درجة حرارة هاتفك قد ارتفعت بشكل كبير، إليك بعض الطرق التي قد تساعدك على تجنب ارتفاع درجة حرارة الهاتف:1. تحديث نظام التشغيل والتطبيقات:تحتوي تحديثات نظام التشغيل التي تصدرها الشركات المصنعة للهواتف الذكية على إصلاح لبعض المشكلات التي قد تؤثر على طريقة عمل البطارية والجهاز مما يكون عاملا رئيسيا في سخونة الجهاز، بينما تتضمن تحديثات التطبيقات تصحيحا للاخطاء المحتملة التي قد تؤثر على طريقة عملها، مما يجعلها تعمل بصورة صيحية وتعزز من أدء وكفاءة الهواتف الذكية.2. تجنب استخدام الهاتف:ترتفع حرارة الهاتف الذكي عند استخدامه كثيرا لاسيما عند تصفح الإنترنت من بيانات الجوال، وعند ارتفاع درجة حرارة الجو أثناء فصل الصيف.3. عدم وضع الهاتف في جيبك:مع تعرض الهاتف الذكي لحرارة جسمك عند وضعه في جيبك تغلق فتحات التهوية الخاصة به، مما يعيق عملية تبريده لذا لا تضع هاتفك الذكي في جيب بنطالك حيث سترتفع درجة حرارته بشكل كبير.4. تجنب تعرض هاتفك لأشعة الشمس:فد يؤدي وضع الهاتف الذكي فى بعض المناطق ذات الحرارة العالية، أو وضعه داخل السيارة أو بالقرب من بعض الأجهزة الأخرى التى ينتج عنها حرارة مرتفعة، إلى ارتقاع درجة حرارته لـ70 درجة مما قد يتسبب في انفجار الهاتف.5. حذف التطبيقات الغير مستخدمة:ينصح الخبراء مستخدمي الهواتف الذكية بحذف التطبيقات غير الضرورية والتي لايستخدمونها كثيرا، والتي قد تعمل في خلفية الجهاز باستمرار مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته، لذا قد بإزالة التطبيقات الغير مهمة لتخفيف العبء على جهازك.