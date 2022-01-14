

أسعار الذهب اليوم السبت 15 - 1 - 2022 أسعار الذهب اليوم السبت 15 - 1 - 2022

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم السبت 15 يناير 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 910 جنيهات.





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وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت نحو 834 جنيها.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 796جنيها.بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 682 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 531جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 455 جنيها.ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 6368 جنيها.بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 909.714 جنيهوسجل سعر الذهب عالميا نحو 1828 دولارا للأوقية.أسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.