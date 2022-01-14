

سعر الدولار اليوم السبت 15 - 1 - 2022 سعر الدولار اليوم السبت 15 - 1 - 2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 15 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي 15.65جنيه للشراء و 15.77جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلى الكويتى 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

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