

استشاري تغذية تحذر من «خطورة التونة».. بعد وفاة وإصابة 6 أشخاص استشاري تغذية تحذر من «خطورة التونة».. بعد وفاة وإصابة 6 أشخاص

حالة من القلق أثارتها واقعة مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، بعد إصابتهم بالتسمم على خلفية تناولهم وجبة تونة، خلال تواجدهم بإحدى الشقق السكنية بعمارة فزاع بالوليدية بحي شرق أسيوط، ما تسبب في نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، لتلقي العلاج اللازم.



وعانى جميع المصابين من ظهور أعراض تسمم تمثلت في القئ والتعب الشديد عليهم، وفقا لما ذكره المصابين الذين كشفوا شعورهم بذلك فور تناولهم وجبة غذائية «تونة»، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي خطورة التونة في حالات معينة، والعلامات التي تنذر بفسادها وإحتمالية إصابتك بالتسمم.



استشاري تغذية تحذر من خطورة التونة في بعض الحالات

حذرت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية والسمنة، من بكتيريا البوتيولزم التي تصيب الأغذية المعلبة من بينها التونة، وهي بكتيريا تنمو نتيجة الكتمة وعدم تعرضها إلى الهواء بشكل كافٍ.

قد يعجبك أيضا...

وهناك أمران يجب الانتباه إليهما سواء عند شراء التونة أو بمجرد الإقبال على تناولها لتجنب الإصابة بالتسمم، وفقا لما روته «ليندا» خلال حديثها لـ«الوطن»: «مهم جدا نشوف طريقة التخزين ونشتري من أماكن مضمونة، لأن طريقة التخزين الغلط من أسباب نمو تلك البكتيريا».بينما الأمر الثاني يتمثل في مدة الصلاحية، بحسب استشاري التغذية والسمنة: «لازم نهتم بالإرشادات اللي مكتوبة على العلبة، ونقرأ مدة الصلاحية قبل ما ناكل التونة، لأنها لو مدتها خلصت فيعتبر السبب التاني اللي بيساعد على نمو بكتيريا البوتيولزم».علامات تنذر بإصابتك بالتسمم بسبب بكتيريا البوتيولزموأكدت «ليندا»، أن بكتيريا البوتيولزم خطيرة جدا، وقد تنهي حياة الشخص خلال 6 ساعات فقط من تناولها، وهناك علامات تشير إلى إصابتك بالتسمم بسبب تلك البكتيريا، وهي..- زغللة في العين.- ازدواج في الرؤية.- جفاف في الحلق.- تنميل في الأطراف.- قيء.- إسهال.ونصحت «ليندا»، بضرورة الذهاب إلى المستشفى في أسرع وقت، بمجرد الشعور بتلك الأعراض عقب تناول وجبة معلبة، مضيفة: «السم لو وصل للرئة بيموت الشخص فورا».