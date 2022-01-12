

وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد تحت العين.. من القهوة للزبادى وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد تحت العين.. من القهوة للزبادى

تبدأ علامات التجاعيد فى الظهور تحت العين مع التقدم فى العمر، واتباع نظام غذائى غير صحى وعدم الحصول على قسط كافى من النوم، وكلما زادت التجاعيد تحت العين وضوحًا جعلت المرأة تبدو أكبر سنًا، أحيانًا حتى من عمرها الحقيقي. ولعلاج هذه المشكلة نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد تحت العين، وفقًا لما ذكره موقع "بولد سكاى" الهندى.



وصفات طبيعية للتخلص من تجاعيد تحت العين: حبوب القهوة

تحتوى القهوة ومسحوق الكاكاو على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة، وتقلل من ظهور التجاعيد على الوجه من خلال تحضير نسبة متساوية من البن المطحون والكاكاو والعسل، ثم خلط المكونات معاً لعمل عجينة ووضعها تحت العين وعلى الوجه وتترك لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه وتجفيفه بمنشفة ناعمة مع تكرار الوصفة بشكل يومى.



زيت الزيتون للتخلص من تجاعيد تحت العين

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التى تساعد فى علاج تجاعيد العين و ترطيب البشرة، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين" E و K "، بجانب مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجلد، من خلال وضع بعض زيت الزيتون على التجاعيد، مع تدليك البشرة بلطف وترك الزيت لمدة 10 دقائق ثم شطف الوجه بالماء مع تكرار الوصفة بانتظام.

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الزبادي للتخلص من تجاعيد تحت العينيعتبر الزبادي مصدرًا غنيًا بأحماض ألفا هيدروكسي (AHA)، و التي تساعد على تقشير الجلد وتعزيز نمو الأنسجة الجديدة وتساعد فى الحصول على بشرة ناعمة وخالية من التجاعيد، من خلال تحضير نسبة متساوية من الزبادى والعسل وبضع قطرات من ماء الورد، ثم مزج المكونات معاً لعمل عجينة ووضعها على الوجه وتحت العينين وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد وتجفيف الوجه بمنشفة ناعمة، وينصح بتكرار الوصفة مرة واحدة فى اليوم.