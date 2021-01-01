حجمه 1000 متر.. الناسا تكشف عن كويكب يقترب من الأرض في 18 يناير (فيديو)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «الناسا»، عن اقتراب كويكب من مدار كوكب الأرض في غضون 4 أيام.
وأضافت كويكب يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم برج «إمباير ستيت» وهو أعلى ناطحة سحاب في مدينة نيويورك الأمريكية وموعد اقترابه من مدار الأرض كوكبنا في 18 يناير.
وتابعت وكالة ناسا الفضائية، أن اقتراب هذا الكويكب من الأرض يعد حدث نادر لأنه المسافة التي يقترب فيها هذا الكويكب هي الأقرب من أي كويكب أخر مر على مدار الأرض على مدى قرنين.
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