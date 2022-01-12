أمطار على القاهرة وانخفاض في درجات الحرارة

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أمطار على القاهرة وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت، حيث تشهد محافظة القاهرة الآن سقوط أمطار خفيفة، ويسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية، أن الطقس اليوم السبت، يشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا سيكون، مائلا للبرودة على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وخلال ساعات الليل.

ويشهد الطقس ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس ، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 12
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 13

شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 5

جنوب الصعيد 18 للعظمى والصغرى 8

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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