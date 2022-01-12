أمطار على القاهرة وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت، حيث تشهد محافظة القاهرة الآن سقوط أمطار خفيفة، ويسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.
وأعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الأحوال الجوية، أن الطقس اليوم السبت، يشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا سيكون، مائلا للبرودة على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وخلال ساعات الليل.
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