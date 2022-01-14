

أسعار العملات ليوم الجمعة 14-1-2022 بالبنوك المصرية أسعار العملات ليوم الجمعة 14-1-2022 بالبنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 14-1-2022 بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري، نظرًا للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 49.63 جنيه للشراء، و 52.11 جنيه للبيع.



كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 21.42 جنيه للشراء، 21.63 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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