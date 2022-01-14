

أسعار الذهب ترتفع فى مصر اليوم الجمعة 14-1-2022 أسعار الذهب ترتفع فى مصر اليوم الجمعة 14-1-2022

عاودت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة، الارتفاع مرة أخرى بنحو جنيهين، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته عقود الذهب عالميًا أمس الخميس خلال دورة الولايات المتحدة.



وانخفضت أسعار الذهب أمس الخميس في المساء، بالتزامن مع الانخفاض خلال دورة الولايات المتحدة، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 908 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 مبلغ 795 جنيهًا، ووصل عيار 18 إلى 681 جنيهًا.



انخفضت أسعار الذهب خلال دورة الولايات المتحدة أمس ووصلت إلى أقل سعر لها وهو 1811.85 لعقود الذهب الآجلة، بينما بلغ أقل سعر للمعاملات الفورية 1811.83 دولار.

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ارتفعت أسعار الذهب نحو الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت مصر للعقود الآجلة إلى 1825.55 دولار بارتفاع قدره 4.15 دولار بنسبة 0.23 دولار عن الإقفال السابق البالغ 1821.4 دولار.ووصل الارتفاع في سعر الذهب عالميًا للمعاملات الفورية نحو الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت مصر إلى 1825.85 دولار بارتفاع قدره 3.38 دولار بنسبة 0.18 دولار عن الاقفال السابق البالغ 1820.47 دولار.أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14 يناير 2022وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر بعد الارتفاع في السعر العالمي إلى ما يلي:أخبار سعر جرام الذهب في مصر عيار 24سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 اليوم وصل 910 جنيهات.سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصرسعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم في مصر بلغ 796 جنيهًا.الذهب اليوم عيار 18 في مصرسعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر إلى 682 جنيهًا.أخبار سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرسعر الجنيه الذهب 6410 جنيهات.وتذبذبت أسعار الذهب اليوم عالميًا خلال اليومين الماضيين بسبب الإعلان عن بيانات التضخم والبطالة الأمريكية، الأمريكية وتصريحات رئيس الفيدرالي بشأن التضخم مما أدي إلى التأثير على أسواق الذهب Gold،.وأثر عدد من الأخبار الأمريكية على السوق، أمس الخميس، والتى كان من محصلتها انخفاض سعر الذهب أمس، منها زيادة عدد طلبات إعانة البطالة بنحو 30 ألف طلب، وهو مؤشر سلبي، وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بخلاف الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% عن المتوقع، وهو مؤشر سلبي أيضًا، وانخفاض أسعار المنتجين بنسبة 0.1% لتصل إلى 9.7%، ومؤشر إيجابي يدل على انخفاض التضخم.وأدت أخبار التضخم إلى رفع أسعار الذهب يوم الأربعاء، لتسجل بيانات التضخم على أساس سنوي لأسعار المستهلكين 7% وهو أعلي مستوي لها منذ 40 عامًا، ووارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكامل بنسبة 0.1% عن المتوقع، وارتفع أيضًا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بدون الغذاء والطاقة السنوي بنسبة 0.1% عن التوقعات، ارتفع أيضًا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بدون الغذاء والطاقة الشهري بنسبة 0.1%.وجاءت تصريجات جيروم باول، رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي، يوم الثلاثاء بضرورة مواجهة التضخم المتصاعد والتوجه إلى رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم لتحجم الارتفاع في أسعار الذهب وقتها.أسعار الذهب في مصر الخميس 13-1-2022 بعد بيانات المنتجين والبطالةتتشابه أسعار الذهب في مصر مساء يوم الخميس مع ذات الأسعار السائدة صباح اليوم والفارق أن تلك الأسعار انخفضت بعدها خلال دورة الولايات المتحدة، وكانت الأسعار كما يلي:سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 وصل 910 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 نحو 796 جنيهًا، الذهب عيار 18 وصل، إلى 682 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6410 جنيهات.وانخفضت الأسعار بعد ذلك ليبلغ سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 اليوم 908 جنيهات، وبلغ الذهب عيار 21 نحو 795 جنيهًا، الذهب عيار 18 وصل، إلى 681 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6394 جنيها.اارتفاع اسعر الذهب , اسعار الذهب في مصر , رئيس بنك الفيدرالي الأمريكي , التضخم , سعر جرام الذهب في مصر