تجنب العدوى.. إرشادات لنقل مريض كورونا بأمان من المستشفى للمنزل

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طريقة نقل مريض كورونا من المستشفى للمنزل من الأمور شديدة الأهمية وتتطلب العديد من الاحتياطات لضمان سلامة المصاب.



وفي بعض الأحيان يكتب لبعض مرضى كورونا الخروج من المستشتفي للمنزل بعد تحسن حالتهم وليس الشفاء الكامل لإفساح المكان لغيرهم من المرضى الأكثر احتياجا للبقاء في المستشفى.



ذكر موقع حكومة المملكة المتحدة كيفية نقل مرضى كورونا إلى المنزل بأمان للمنزل بعد الانتهاء من العزل فى المستشفى.

يمكن ترتيب النقل إلى المنزل عبر مجموعة متنوعة من الطرق.

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إذا كان المريض لديه سيارته الخاصة في المستشفى، وكان في حالة جيدة، يمكنه العودة إلى المنزل.إذا كانوا يستخدمون وسيلة نقل مشتركة، فيجب إبلاغ حالتهم واحتياجات عزلهم مع موظفي النقل (على سبيل المثال ، طواقم الإسعاف والأقارب)، ويجب ألا يكون أولئك الذين ينقلونهم هم أنفسهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى شديدة.في حالة استمرار العزلة في بيئة سكنية، تنطبق الإرشادات التالية على جميع وسائل النقل:يجب إعطاء المريض تعليمات واضحة حول ما يجب فعله عند مغادرة الجناح لتقليل مخاطر التعرض للموظفين والمرضى والزوار في طريقهم إلى وسائل النقل الخاصة بهميجب على المريض ارتداء قناع وجه جراحي طوال مدة الرحلة، وينصح بتركه طوال الوقت إذا تم تحمله (لا يتم سحبه لأعلى ولأسفل).يجب أن يجلس المريض في الجزء الخلفي من السيارة مع أكبر مسافة ممكنة من السائق (على سبيل المثال، الصف الخلفي لمركبة متعددة الركاب).حيثما أمكن، استخدم المركبات التي تسمح بالتنفيذ الأمثل لإجراءات التباعد الاجتماعي ، مثل تلك التي تحتوي على فاصل بين السائق والراكب أو المركبات الأكبر التي تسمح بمسافة أكبر بين السائق والراكب.يجب أن تكون نوافذ السيارة التي تواجه البيئة الخارجية مفتوحة (جزئيًا على الأقل) لتسهيل التدفق المستمر للهواء.يجب تنظيف المركبات بشكل مناسب في نهاية الرحلة.التأكد من أن المريض لديه مخزون من الأنسجة وكيس نفايات للتخلص منها طوال مدة الرحلة؛ يجب بعد ذلك نقل كيس النفايات إلى منزلهم، ووضعه في كيس نفايات آخر والاحتفاظ به لمدة 72 ساعة قبل التخلص من النفايات المنزلية العامة.