فوائد الكزبرة لعلاج الكثير من الأمراض.. تعرف عليها



فوائد الكزبرة فوائد الكزبرة



الكزبرة من التوابل العطرية في المطبخ الهندي لتذوق الأطعمة مثل الكاري والحساء والوجبات الخفيفة والبطاطس وغيرها الكثير، تستخدم الكزبرة بشكل أساسي في صورة مجففة أو مسحوق.



تشير الدراسات إلى أن بذور الكزبرة يمكن أن تساعد في علاج مجموعة من الأمراض ، من مشاكل الجهاز الهضمي إلى مشاكل الجلد ومن اضطرابات الدورة الشهرية إلى التهابات المسالك البولية.



-جيدة للبشرة

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بذور الكزبرة معبأة بحمض اللينولينيك الذي له خصائص قوية مضادة للالتهابات ضد الحمامي التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، تتميز الحمامي بطفح جلدي ناتج عن التهاب الشعيرات الدموية، قد تساعد البذور أيضًا في منع شيخوخة الجلد التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، تقول دراسات أخرى أن بذور الكزبرة جيدة لعلاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والبثور والبثور.- يعزز نمو الشعربذور الكزبرة ، وخاصة زيت بذور الكزبرة ، عند وضعها على الشعر يمكن أن تعزز نمو الشعر وتقليل فرص تساقط الشعر وتقصفه، مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والمنغنيز وفيتامين سي الموجودة في البذور تمنع تلف أنسجة الشعر بسبب الإجهاد التأكسدي وتجعلها أقوى وأطول.- تخفض نسبة الكولسترول في الدمبذور الكزبرة لها خصائص خفض الكوليسترول، وفقًا لدراسة ، قد تساعد بذور الكزبرة في تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد أو الكوليسترول الحميد في الجسم، قد تؤدي زيادة نسبة الكوليسترول في الجسم إلى الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة، يمكن أن تساعد بذور الكزبرة في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الكوليسترول.- يعالج البرد والانفلونزاتقول العديد من دراسات الايورفيدا أن مغلي أو الشاي المصنوع من بذور الكزبرة هو مشروبات ممتازة لمحاربة أعراض البرد والانفلونزا، تحتوي بذور الكزبرة على أنشطة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومسكنات ومضادة للميكروبات، قد يساعد في تقليل الالتهاب في الشعب الهوائية ، وتعزيز المناعة ، وعلاج البرد والإنفلونزا عند إضافته إلى النظام الغذائي بانتظام.- يعالج مرض السكريبذور الكزبرة لها خصائص مضادة للأكسدة وخفض الدهون ومضادة لمرض السكري ويرجع ذلك أساسًا إلى وجود اللينالول والأحماض الدهنية والبوليفينول، قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم ، وتحسين وظائف الكبد والكلى ، وتقليل وزن الجسم والحفاظ على توازن مستويات الجلوكوز في الجسم، كل هذا يساهم في الإدارة الفعالة لمرض السكري.- جيدة للهضمفي الطب القديم ، تستخدم بذور الكزبرة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي وتحفيز الشهية،قد يساعد في علاج مشاكل مثل القيء والغثيان والديدان وآلام المعدة والانتفاخ وانتفاخ البطن، كما أنه يساعد في الحفاظ على ميكروبيوتا الأمعاء ، والتي بدورها تعزز المناعة الجيدة، يقترح الخبراء شرب ماء بذور الكزبرة للتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة وطرد السموم من الجسم.- يمنع اضطرابات الدورة الشهريةيمكن أن تؤثر اضطرابات الدورة الشهرية مثل النزيف الشديد أو الضغط أو الألم على صحة الشخص، يمكن أن تكون بذور الكزبرة علاجًا طبيعيًا لعلاج مشاكل النزيف الشديد وتحسين أداء الرحم، تساعد هذه التوابل المستخدمة على نطاق واسع في موازنة الهرمونات في جسم الأنثى والحفاظ على تدفق الدورة الشهرية في الوقت المناسب.- يقلل من التورمالخصائص المضادة للالتهابات لبذور الكزبرة قد تساعد في تقليل الوذمة أو التورم ، خاصة في القدمين، يمكن أن تحدث الوذمة لأسباب مختلفة مثل زيادة الوزن ، أو كثرة الأطعمة المالحة ، أو الأدوية ، أو الحمل.يمكن أن يساعد استهلاك مغلي بذور الكزبرة في تقليل الالتهاب وتحسين الدورة الدموية، تعمل البذور أيضًا كمدرات للبول وتساعد في طرد الماء الزائد والصوديوم ، مما يقلل بدوره من الوذمة.- يعالج التهابات المسالك البوليةتعتبر بذور الكزبرة جيدة لعمل الكلى بسبب نشاطها كمدر للبول ومضاد للميكروبات. عند تناولها ، قد تساعد بذور الكزبرة في تحسين معدل الترشيح وطرد السموم من الجسم على شكل بول. أيضًا ، قد تساعد إجراءاته المضادة للميكروبات في قتل مسببات الأمراض التي تسبب العدوى، هذا يساعد في علاج التهابات المسالك البولية والحفاظ على المثانة صحية.