منخفضة السعرات الحرارية ..5 أطعمة تساعد في إنقاص الوزن



أطعمة تساعد في إنقاص الوزن أطعمة تساعد في إنقاص الوزن

السعرات الحرارية وفقدان الوزن يتناسب عكسيا مع بعضهما البعض، كلما زادت السعرات الحرارية التي تستهلكها قلت فرصتك في إنقاص الوزن والعكس صحيح، يساعد تناول أطعمة قليلة السعرات الحرارية على الهضم ويسهل الخروج السليم مما يساهم في إنقاص الوزن.



أوصى الخبراء دائمًا بتناول كمية متوازنة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمنخفضة السعرات الحرارية كل يوم حتى يحصل الجسم على التغذية الكافية وكذلك الحفاظ على الوزن، في حالات السمنة والعديد من المضاعفات الطبية الأخرى ، يقترح الأطباء استبدال الأطعمة عالية السعرات الحرارية بالأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.



يتم حرق السعرات الحرارية المنخفضة بشكل أسرع، على الرغم من أن التمثيل الغذائي يعتمد أيضًا على العمر والنشاط البدني الذي يقوم به الشخص ، إلا أنه يعتمد أيضًا إلى حد كبير على جودة الطعام الذي يتم تناوله، الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية سهلة الهضم والمعالجة ، كما أنها مصدر للطاقة والمغذيات.

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فيما يلي 5 أطعمة منخفضة السعرات الحرارية يسهل العثور عليها في المطبخك...السبانخيعطي السبانخ 23 سعرة حرارية لكل 100 جرام، وفقًا لدراسة بحثية ، فإن النساء اللائي تناولن 5 جرامات من السبانخ يوميًا سجلن فقدانًا للوزن أكبر بنسبة 43 في المائة مما هو عليه نظرًا لأنه من الخضروات الورقية الموسمية ، يجب استهلاك أوراق السبانخ قدر المستطاع عند توفرها.الباباياتحتوي البابايا على 43 سعرة حرارية لكل 100 جرام، على الرغم من أن البابايا تستخدم في الغالب لتأثيرها الملين ، إلا أن السعرات الحرارية المنخفضة في البابايا تجعلها أيضًا خيارًا مثاليًا لفقدان الوزن، يحتوي على كمية كبيرة من الألياف ، مما يبقي الشخص ممتلئًا لفترة أطول ، وبالتالي يقلل من تواتر الجوع ويؤدي في النهاية إلى استهلاك أقل للسعرات الحرارية على مدار اليوم.الفطريحتوي الفطر على 22 سعرة حرارية لكل 100 جرام، الفطر مصدر غني بفيتامين د ، ويحتوي على سعرات حرارية أقل، كما أنه يحتوي على السيلينيوم وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، بصرف النظر عن فقدان الوزن فإن الفطر له فوائد أخرى هائلة مثل تعزيز الصحة العقلية وصحة الغدة الدرقية والجهاز المناعي، يقال أيضًا أنه يخفف من مخاطر الإصابة بالسرطان.الشمندريحتوي الشمندر على 43 سعرة حرارية لكل 100 جرام، إنها واحدة من أكثر الخضراوات التي لا يتم تقديرها كثيرًا ، ولكن يسهل العثور عليها في المطابخ، هذه الخضروات ذات اللون الأحمر عادة مليئة بمضادات الأكسدة.الخياريوجد 15 سعرة حرارية في 100 جرام من الخيار، خيار الطعام الرائع هو الخيار الأول للجميع عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يبدأ كل نظام لفقدان الوزن بوعاء من شرائح الخيار بالتساوي، في الغالب من الماء ، يحتوي الخيار على سعرات حرارية أقل، وفقًا للتقارير ، يحتوي الخيار على مركبات الفلافونويد والتريتربين والقشور ، وهي مضادات أكسدة ذات خصائص مضادة للالتهابات وقدرة على محاربة السرطان.