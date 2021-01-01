الكشف عن طعام شائع يخفض مستويات السكر في الدم

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خفض مستويات السكر في الدم

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن بها الحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم.. وقد كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون بريطانيون، أن تناول الفاصولياء يمكن أن يساهم في تقليل مستويات السكر في الدم بشكل كبير.



وأفاد الباحثون، أن الفاصولياء يمكن أن تساهم في تقليل مستويات السكر، لأنه يبطئ من امتصاص الجلوكوز في الدم وبالتالي تمنع التقلبات الحادة في مستويات السكر، مما يجعله طعام مفيد للغاية بالنسبة لمرضى السكري، وفقا لما نشر في صحيفة “Daily Express” البريطانية.

وأوضح الباحثون، أنهم حاولوا مشاهدة رد فعل اجسام أجسام مرضى السكري بعد تناولهم الفاصولياء، ووجدوا بوجود إنخفاض كبير في مستويات السكر، وذلك على عكس ردود فعل أجسام المصابين بمرض السكري من النوع 2 بعدما قاموا بتناول الأرز.


وأشار الباحثون، إلى أنهم قامو برصد رد فعل أجسام مرضى السكري بعدما تناولوا الأرز، والمعروف بأنه غذاء يرفع من مؤشر نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة بسبب محتواه العالي من الكربوهيدرات.

وأوضح الباحثون وبعد تناول الوجبات، تم أخذ عينات دم من المتطوعين لتحليلها في أوقات مختلفة، حيث أوضح الاختبار أن إضافة الفاصولياء إلى النظام الغذائي لمرضى السكري أسهم في انخفاض كبير في مستويات السكر.

المصدر: elbalad

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