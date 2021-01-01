تونس.. مواجهات دامية بين قوات الأمن والمتظاهرين



مواجهات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين مواجهات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين





شهدت الدولة التونسية اليوم وقوع مواجهات بين قوات الأمن التونسية, ومتظاهرين في ذكرى الثورة بحسب ما ذكر مراسل قناة الغد.



وذكر المراسل أن شارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس ومحيطه يشهد تعزيزات أمنية مكثفة، في ظل دعوة حزب النهضة, إلى التظاهر للاحتفال بذكرى الثورة رغم إقرار السلطات منع التجمعات لمكافحة وباء كورونا.



وأوضح المراسل أن جعزة الحزب للتظاهر تأتي رفضا لما اعتبره التوظيف السياسي للوضع الصحي ومخاطر انتشار جائحة كورونا، لضرب ما تبقَّى من هوامش الحريات، على حد وصف الحزب.

قد يعجبك أيضا...

وكانت الحكومة التونسية قد أقرت الأربعاء حظر تجول ليليا ومنع التجمعات والتظاهرات أو إلغائها لأسبوعين لمكافحة انتشار وباء كورونا.