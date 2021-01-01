العقوبة المتوقعة للطبيب المتهم بمقتل وائل الإبراشي في حال إدانته

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صورة الخبر: وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

أشار أستاذ القانون الجنائي في مصر عماد الفقي إلى أن الطبيب المتهم في مقتل الإعلامي وائل الإبراشي قد يواجه تهمة "القتل الخطأ" إذا ثبتت إدانته.

وقال الفقي إنه بمتابعة ملابسات وفاة الإعلامي وما صاحبها من اتهامات للطبيب المعالج له ورده، فإن الوصف القانوني للتهمة الموجهة للدكتور حال ثبوتها هي "القتل الخطأ" استنادا إلى تحقق الخطأ المهني الجسيم، مشددا على أن ذلك كله إذا ثبتت صحة أقوال أرملة وائل الإبراشي، وليس كما قرر محاميها بأن وصف الجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أنه إذا ثبت عدم وقوع أي خطأ مهني جسيم من قبل الطبيب المعالج، في هذه الحالة ستصدر جهات التحقيق أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقا للقانون.

المصدر: الوطن

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