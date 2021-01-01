آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات التحريري العلمى

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آداب القاهرة


أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات التحريري العلمى للفصل الدراسى الأولى فى عدد من المقررات للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وذلك يومى الاحد و الاثنين الموافق ٢٣ و ٢٤ من شهر يناير الجارى ،فى مواد اللغة العربية و الانجليزية و الأسبانية و الفرنسية و اللغة اليابانيه و الصينية و الإيطالية .

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير.

وقال الدكتور شريف شاهين ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير تبدأ يوم الاربعاء ١٢ من يناير القادم .

وكان قد أضاف " شاهين " أن الجداول لامتحانات الفصل الدراسى الأول متاحة على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك و الموقع الرسمى لكلية الآداب .

وتستعد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022 والتي تنطلق هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

المصدر: elbalad

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