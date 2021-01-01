آداب القاهرة تعلن موعد امتحانات التحريري العلمى

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات التحريري العلمى للفصل الدراسى الأولى فى عدد من المقررات للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، وذلك يومى الاحد و الاثنين الموافق ٢٣ و ٢٤ من شهر يناير الجارى ،فى مواد اللغة العربية و الانجليزية و الأسبانية و الفرنسية و اللغة اليابانيه و الصينية و الإيطالية .
كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير.
وقال الدكتور شريف شاهين ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الماجستير تبدأ يوم الاربعاء ١٢ من يناير القادم .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!