البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم للمدرسة الشتوية بروسيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا الاتحادية والمقرر أقامتها بالمعهد المتحد للأبحاث النووية بدوبنا – روسيا فى الفترة من 1 مارس حتى 25 مارس 2022، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا – روسيا).
واشارت إلى أنه ذلك ضمن الإتفاق المبرم ومشروع التعاون الدولي العلمي المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد، وهذه المنحة مقدمة لشباب الباحثين من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية وطلاب الدراسات العليا فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر، ويعد البرنامج هو أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر2030.
واوضحت أنه للتعرف على شروط التقدم للمدرسة من خلال الرابط التالى
http://www.asrt.sci.eg/open-calls/jinr-2022/
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