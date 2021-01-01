البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم للمدرسة الشتوية بروسيا



أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا



أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا الاتحادية والمقرر أقامتها بالمعهد المتحد للأبحاث النووية بدوبنا – روسيا فى الفترة من 1 مارس حتى 25 مارس 2022، والممولة بالكامل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية JINR (دوبنا – روسيا).



واشارت إلى أنه ذلك ضمن الإتفاق المبرم ومشروع التعاون الدولي العلمي المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والمعهد، وهذه المنحة مقدمة لشباب الباحثين من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية وطلاب الدراسات العليا فى مجال البحوث النووية وتطبيقاتها السلمية بهدف توطين التكنولوجيا النووية فى مصر، ويعد البرنامج هو أحد الآليات التي تتبعها الأكاديمية لبناء قدرات مصر في هذا المجال الحيوي ضمن رؤية مصر2030.



واوضحت أنه للتعرف على شروط التقدم للمدرسة من خلال الرابط التالى

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/jinr-2022/

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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME عن المحاضرات التى تم إلقائها خلال المدرسة الافتراضية لمصادر ضوء السنكروترون وتطبيقاتها التي استضافها مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية (ICTP) خلال الفترة من 6-17 ديسمبر 2021.واوضحت أنه يتم مناقشة موضوعات مختلفة خلال المحاضرات مثل مقدمة عامة للإشعاع السنكروتروني من قبل العديد من المتخصصين في هذا المجال، والمعالجة المتعمقة لتحليل البيانات لاثنين من التقنيات المتاحة في SESAME وتنمية المهارات الشخصية مثل الاتصال العلمي وإعداد المقترحات، بالإضافة إلى جولة افتراضية في SESAME .واشارت إلى أنه يمكن زيارة الرابط الإلكترونى التالى للنظر فى الجولة الإفتراضية للمركز والاستماع الى المحاضرات:http://www.asrt.sci.eg/category/international-grants/