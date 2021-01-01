محو أمية 3 مواطنين على الأقل.. شرط تخرج طلاب كلية التربية

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صورة الخبر: كلية التربية جامعة حلوان
كلية التربية جامعة حلوان


تمكنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية سابقا من تحقيق حزمة من الإجراءات والفعاليات والأنشطة التي كان لها عظيم الأثر في دمج طلاب وطالبات جامعة حلوان وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في (مبادرة مصر بلا أمية) وفقا لرؤية مصر 2030 .

قال الدكتور أحمد عبد الرشيد، انه قد صدر قرار متطلب تخرج طلاب كلية التربية (بمحو أمية ثلاثة مواطنين على الأقل) كشرط للتخرج .

وأوضح أنه تم إعداد دليل مطبوع وآخر الكتروني لتوعية الطلاب والطالبات بالمشروع وخطوات وآليات الالتحاق به ، وإنشاء قناة على اليوتيوب للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان لتوفير مسارات توعية الطلاب والطالبات بالمشروع عن بعد ، وإنشاء صفحات للمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي لضمان استمرارية التواصل مع الطلاب المشاركين بالمشروع.

وتستهدف الجامعة بذل أقصى المجهوادت لاستدامة دمج طلابها للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية خلال العام الجامعي 2021/2022 في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى أنه تم تشكيل وتفعيل أسرة شباب ضد الأمية تحت إشراف السادة وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الجامعة المشاركة في المشروع للقيام بتوعية الطلاب وتحفيزهم نحو الالتحاق بالمشروع وآليات الالتحاق به.

المصدر: elbalad

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