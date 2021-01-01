امتحانات نصف العام| بدء اختبارات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب أولى ثانوي غدا



امتحانات نصف العام امتحانات نصف العام

يستعد طلاب الصف الأول الثانوي العام، لبدء امتحانات نصف العام في المواد غير المضافة للمجموع غدا السبت الموافق 15 يناير 2022 ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات نصف العام في المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الاول الثانوي خلال يومي 15 و 17 يناير 2022 .



وتشمل المواد التي لا تضاف درجاتها للمجموع الكلي لطلاب الصف الاول الثانوي مواد : "التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الرياضية".

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد امتحانات الصف الاول الثانوي في المدارس داخل لجان مراقبة و مؤمنة ومطبقا بها كافة الاجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا .وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً وليس إلكترونياً.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؛ يتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.توزيع درجات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانويأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في نصف العام الدراسي الحالي.توزيع درجات مواد الصف الأول الثانوىاللغة العربية : الدرجة العظمى 50 درجة مخصص للأسئلة الإلكترونية " الاختيار من متعدد" 35 درجة منها و15 درجة للأسئلة الاختبار الورقى.اللغة الأجنبية الأولى : النهاية العظمى 40 درجة 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للامتحان الورقى.اللغة الأجنبية الثانية النهاية : العظمى 30 درجة منها 23 للأسئلة الإلكترونية و7 درجات للامتحان الورقى.الرياضيات : 40 درجة النهاية العظمى منها 28 للاختبار الإلكتروني و12 للورقى.الأحياء : النهاية العظمى 20 منها 14 للامتحان الإلكترونى و6 درجات للأسئلة الورقية.الفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق : مخصص لكل مادة 20 درجة كنهاية عظمى، توزع بواقع 14 درجة للامتحان الإلكترونى و6 للامتحان الورقى.توزيع درجات الصف الثانى الثانوى “الشعبة العلمية” :اللغة العربية : 50 درجة منها 35 على الامتحان الإلكترونى و15 للأسئلة الورقيةاللغة الأجنبية الأولى : 40 درجة نهاية عظمى منها 28 للأسئلة الإلكترونية و12 للورقيةاللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة نهاية عظمى مخصص للاختبار الإلكترونى 20 درجة و10 للأسئلة الورقيةالرياضيات “ الجبر والتفاضل وحساب المثلثات” : 40 درجة نهاية عظمى منها 28 للامتحان الإلكترونى و12 للورقىالفيزياء والكيمياء والأحياء وتطبيقات الرياضيات : مخصص لكل مادة 30 درجة كنهاية عظمى توزع بواقع 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 درجات للأسئلة الورقية.توزيع درجات امتحانات الصف الثانى الثانوي “الشعبة الأدبية” :فى اللغة العربية 50 درجة نهاية عظمى منها 35 للامتحان الالكتروني و15 للورقياللغة الأجنبية الأولى : 40 درجة منها 28 للامتحان الالكتروني و12 للورقياللغة الأجنبية الثانية : 30 درجة منها 20 للامتحان الالكتروني و10 للورقيالرياضيات : 40 درجة منها 28 فى الالكتروني و12 للورقيمواد التاريخ وعلم النفس والاجتماع والجغرافيا والفلسفة والمنطق : مخصص لكل مادة 30 درجة كنهاية عظمى، توزع بواقع 21 درجة للامتحان الإلكتروني و6 للامتحان الورقي.