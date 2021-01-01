امتحانات نصف العام| بدء اختبارات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب أولى ثانوي غدا

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امتحانات نصف العام

يستعد طلاب الصف الأول الثانوي العام، لبدء امتحانات نصف العام في المواد غير المضافة للمجموع غدا السبت الموافق 15 يناير 2022 ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات نصف العام في المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الاول الثانوي خلال يومي 15 و 17 يناير 2022 .

وتشمل المواد التي لا تضاف درجاتها للمجموع الكلي لطلاب الصف الاول الثانوي مواد : "التربية الدينية، والتربية الوطنية (أنا المصري)، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتربية الرياضية".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد امتحانات الصف الاول الثانوي في المدارس داخل لجان مراقبة و مؤمنة ومطبقا بها كافة الاجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ورقياً وليس إلكترونياً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؛ يتم وضعها وتصحيحها على مستوى المدرسة.

توزيع درجات امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسب توزيع درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المقرر عقدها في نصف العام الدراسي الحالي.

توزيع درجات مواد الصف الأول الثانوى

اللغة العربية : الدرجة العظمى 50 درجة مخصص للأسئلة الإلكترونية " الاختيار من متعدد" 35 درجة منها و15 درجة للأسئلة الاختبار الورقى.
اللغة الأجنبية الأولى : النهاية العظمى 40 درجة 28 درجة للأسئلة الإلكترونية و12 للامتحان الورقى.
اللغة الأجنبية الثانية النهاية : العظمى 30 درجة منها 23 للأسئلة الإلكترونية و7 درجات للامتحان الورقى.
الرياضيات : 40 درجة النهاية العظمى منها 28 للاختبار الإلكتروني و12 للورقى.
الأحياء : النهاية العظمى 20 منها 14 للامتحان الإلكترونى و6 درجات للأسئلة الورقية.
الفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق : مخصص لكل مادة 20 درجة كنهاية عظمى، توزع بواقع 14 درجة للامتحان الإلكترونى و6 للامتحان الورقى.

توزيع درجات الصف الثانى الثانوى “الشعبة العلمية” :
اللغة العربية : 50 درجة منها 35 على الامتحان الإلكترونى و15 للأسئلة الورقية
اللغة الأجنبية الأولى : 40 درجة نهاية عظمى منها 28 للأسئلة الإلكترونية و12 للورقية
اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة نهاية عظمى مخصص للاختبار الإلكترونى 20 درجة و10 للأسئلة الورقية
الرياضيات “ الجبر والتفاضل وحساب المثلثات” : 40 درجة نهاية عظمى منها 28 للامتحان الإلكترونى و12 للورقى
الفيزياء والكيمياء والأحياء وتطبيقات الرياضيات : مخصص لكل مادة 30 درجة كنهاية عظمى توزع بواقع 21 درجة للأسئلة الإلكترونية و6 درجات للأسئلة الورقية.

توزيع درجات امتحانات الصف الثانى الثانوي “الشعبة الأدبية” :
فى اللغة العربية 50 درجة نهاية عظمى منها 35 للامتحان الالكتروني و15 للورقي
اللغة الأجنبية الأولى : 40 درجة منها 28 للامتحان الالكتروني و12 للورقي
اللغة الأجنبية الثانية : 30 درجة منها 20 للامتحان الالكتروني و10 للورقي
الرياضيات : 40 درجة منها 28 فى الالكتروني و12 للورقي
مواد التاريخ وعلم النفس والاجتماع والجغرافيا والفلسفة والمنطق : مخصص لكل مادة 30 درجة كنهاية عظمى، توزع بواقع 21 درجة للامتحان الإلكتروني و6 للامتحان الورقي.

المصدر: elbalad

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