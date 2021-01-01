تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو



كارلوس كيروش كارلوس كيروش



استقر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل الفراعنة خلال مواجهة غينيا بيساو المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية.



وقرر كيروش الدفع بعمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيمن بعد تأكد غياب أكرم توفيق عن باقي مشوار المنتخب بالأمم الإفريقية عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأيمن أشرف الذي تأكد وجوده في تشكيل المنتخب الأساسي في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب أحمد أبو الفتوح الذي يعاني من إصابة عضلية وتأكد غيابه عن مواجهة غينيا بيساو .



وتصاعدت فرص عبدالله السعيد صانع الألعاب في التواجد في تشكيل منتخب مصر الأساسي خلال مواجهة غينيا بيساو بعد غيابه عن المواجهة الأولى أمام نيجيريا ، وظهر السعيد بمستوى جيد في تدريبات الفراعنة وهو ما أدى إلى ازدياد فرص تواجد في التشكيل الأساسي على حساب محمود حسن تريزيجيه والذي تقرر وضعه على مقاعد البدلاء بعد الظهور غير الجيد له أمام نيجيريا نتيجة تأثره بالعودة من إصابة طويلة له بقطع في الرباط الصليبي .

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واستقر كيروش بشكل نهائي على الاعتماد على محمد صلاح في مركز الجناح الهجومي بعد أن شهدت مباراة نيجيريا تواجد محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح وهو ما أفقده خطورته المعهودة في مركز الجناح واستغلال القدرات الفنية والبدنية الخاصة التي يمتلكها مما أدى إلى ظهور صلاح " أفضل لاعب في العالم " بشكل غير جيد ، ويعود مصطفي محمد لشغل مهام المهاجم الصريح أمام غينيا بيساو بجانب استمرار الاعتماد على عمر مرموش في مركز الجناح الهجومي الأيسر .ووفي الإطار ذاته ، قرر كيروش قيد مروان داوود في قائمة منتخب مصر وباتت قائمة المنتخب تضم كلا من حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد ، خط الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء ، الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين ، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي بالإضافة إلى ضم مروان داوود.