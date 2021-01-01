تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

استقر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل الفراعنة خلال مواجهة غينيا بيساو المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية.
وقرر كيروش الدفع بعمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيمن بعد تأكد غياب أكرم توفيق عن باقي مشوار المنتخب بالأمم الإفريقية عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأيمن أشرف الذي تأكد وجوده في تشكيل المنتخب الأساسي في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب أحمد أبو الفتوح الذي يعاني من إصابة عضلية وتأكد غيابه عن مواجهة غينيا بيساو .
وتصاعدت فرص عبدالله السعيد صانع الألعاب في التواجد في تشكيل منتخب مصر الأساسي خلال مواجهة غينيا بيساو بعد غيابه عن المواجهة الأولى أمام نيجيريا ، وظهر السعيد بمستوى جيد في تدريبات الفراعنة وهو ما أدى إلى ازدياد فرص تواجد في التشكيل الأساسي على حساب محمود حسن تريزيجيه والذي تقرر وضعه على مقاعد البدلاء بعد الظهور غير الجيد له أمام نيجيريا نتيجة تأثره بالعودة من إصابة طويلة له بقطع في الرباط الصليبي .
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