إصابة 6 لاعبين فى صفوف منتخب تونس قبل مواجهة موريتانيا



إصابة 6 لاعبين فى صفوف منتخب تونس إصابة 6 لاعبين فى صفوف منتخب تونس



تعرض 6 لاعبين بصفوف منتخب تونس إلى الإصابة بفيروس كورونا عقب الخضوع إلى مسحة طبية اليوم الجمعة فى الكاميرون.



وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا كان 2021 في الكاميرون السبت الماضي على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها الـ ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.



وأظهرت المسحة التى خضع لها اليوم الجمعة إصابة كل من نعيم السليتي ويوهان وتوزغار وأسامة الحدادي ومحمد دراقر وديلان برون وعصام الجبالي بفيروس كورونا.

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واعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا كان 2021 في الكاميرون خسارة منتخب تونس بهدف نظيف أمام نظيره منتخب بوركينافاسو.جاء ذلك على خلفية إنهاء الزامبي سيكازوى حكم مباراة تونس ومالي اللقاء فى الدقيقة ٨٩ والعودة مجددا إلى أرضية الملعب لاحتساب بضع دقائق وقت بدل ضائع ورفض لاعبو نسور قرطاج الامتثال الى القرار وتقديم شكوى الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.وأعلن مسؤولو الكاف عن عدم اعتبار منتخب تونس منسحبا واعتماد نتيجة فوز منتخب مالي بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمع بينهما فى بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.وأكد عصام عبد الفتاح مسئول التطوير فى لجنة حكام الكاف أن الزامبي سيكازوى تعرض إلى ارتفاع درجات الحرارة أثناء إدارته مباراة تونس ومالي وتأثر قراراته بذلكويشارك منتخب تونس بقيادة منذر الكبير فى إطار منافسات المجموعة التى ضمت منتخبات مالي وموريتانيا وجامبيا.ويلتقى منتخب تونس بقيادة منذر الكبير نظيره منتخب موريتانيا بعد غد الأحد فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.