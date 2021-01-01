تحذيرات بالجزائر من تفشي سلالة أوميكرون على نطاق واسع في البلاد

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سلالة أوميكرون


حذر مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية في الجزائر، البروفيسور فوزي درار من أن "المنحنى الوبائي اليومي في تصاعد مستمر ومتحور أوميكرون قادم بقوة في البلاد خلال الأسبوعين القادمين".

وأوضح درار، أن "عدد المرضى حاليا بالمستشفيات فاق 4200 حالة، ونتوقع ارتفاع الحالات في الأيام القادمة"، مؤكدا أنه "بحسب المعطيات العلمية سلالة أوميكرون ستكون الأكثر انتشار وسيطرة خلال الأسبوعين القادمين وسيتغير منحنى الإصابة من دلتا إلى أوميكرون في نهاية الشهر"، وفقا لصحيفة “الشروق” الجزائرية.

وأشار إلى أنه "في أواخر ديسمبر كانت نسبة انتشار سلالة دلتا 80%، لكن في 13 يناير تقلصت إلى 67%. بالمقابل في أواخر ديسمبر سلالة أوميكرون بلغت 10% وحاليا ارتفعت إلى 33% وهي في توسع كبير"، مؤكدا أن "كل الأشخاص بالعناية المركزة حاليا 100% منهم غير ملقحين، و90% من المرضى بالمستشفيات لم يأخذوا اللقاح".

يذكر أن إجمالي الإصابات بمتحور "أوميكرون" في الجزائر بلغ 145 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 82 إصابة جديدة يوم أمس الخميس.

المصدر: elbalad

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