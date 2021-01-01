آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. لن يمر المغرب حتى يستجاب لك



آية لو قرأتها يوم الجمعة آية لو قرأتها يوم الجمعة

آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. يبحث كثير من الناس في يوم الجمعة كيوم يستجاب فيه الدعاء لساعة أخبر عنها النبي الخاتم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، عن كلمات أو آيات من شأنها أن تحقق لهم ما يرجون من الله، وكيف لا والله تبارك وتعالى هو القائل:" وقال ربكم ادعوني استجب لكم".



كما أخبر الصادق المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الدعاء عبادة، وأنه من شأنه تغيير القدر، فقال: "لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء".



يقول الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، تحت عنوان:"آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله" إن هناك آية في القرآن الكريم لو قرأت لتغير حال الإنسان كله، مشيراً إلى أن ساعة الإجابة في هذا اليوم الطيب المبارك هي آخر ساعة منه قبل أذان المغرب.

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آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. ولفت أبو بكر خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أنه ينبغي على المسلم بدءً من الساعة الرابعة عصراً أن يتوضأ، مشدداً على أنه لو كان هناك دين سيرسل الله من يقضيه، ولو كان الشخص مكروباً سيرسل الله من يفك عنك كربه، وإذا كان مهموماً سيزيح عنك هذا الهم.آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. وتابع:"نفذ بالمعنى بالحرف.. قبل المغرب بساعة الساعة 4 اتوضى، وصلي واقعد مكانك اللي بتصلي فيه، مكان هادي، ثم قل :"استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" 100مرة، ثم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة نفرج بها الهم وتزيح بها الغم، وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال" 100مرة، ثم كرر هذه الآية حتى أذان المغرب وثق بأن الله سيفرج كربك ويزيح همك ويقضي دينك".آية لو قرأتها يوم الجمعة تغير حالك كله.. وبين أن الأية هي آية سورة الكهف التي رددها أصحاب الكهف، يقول الله تبارك وتعالى:"رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا".حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعةيقول الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سُنَّة، يُثابُ فاعلها، مشيراً إلى أنه تصح قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة ، فيجوز قراءتها في أَيِّ وقتٍ بين هذين الوقتين .أما فضلها فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "مَن قرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجمُعةِ سطَعَ له نورٌ من تحتِ قَدَمِه إلى عَنانِ السماءِ يُضيءُ به يومَ القيامةِ ، وغُفِرَ له ما بينَ الجمُعَتَينِ".وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أنه يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لما ورد في فضلها من أحاديث.واستدل الأزهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [رواه: الدارمي]، وعنه أيضًا، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».وأضاف المركز، فى إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ومتى يكون وقت قراءتها؟» أن وقت قراءتها، فإنه تقرأ السورة في ليلة الجمعة أو في يومها، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس.وأفاد: فيكون وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، قال المناوي: فيندب قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها كما نص عليه الشافعي -رضي الله عنه-.