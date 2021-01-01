الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق



الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف



تتعرض الإسكندرية، لموجة من الطقس غير المستقر، يصاحبها رياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع، قبل ساعات من بدء نوة «الفيضة الكبرى».







ووفقا لمحافظة الإسكندرية، يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، إذ تبلغ درجة الحرارة على المحافظة، 16 درجة للعظمى و11 للصغرى، حيث بلغت سرعة الرياح 43 كم/ ساعة، واتجاهها جنوبية غربية، بينما حالة البحر مضطرب، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، ودرجة الرؤية غائم جزئيا.

قد يعجبك أيضا...

الأرصاد: سقوط أمطار في أماكن متفرقةأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وبعض المدن المطلة علي البحر الأحمر، مثل حلايب وشلاتين ومرسي علم، يصاحبها سقوط الامطار على مناطق متفرقة، تمتد خلال الساعات القادمة الي محافظات الدلتا.تحذيرات عاجلة للمواطنين من طقس الأيام المقبلةوأصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بشأن حالة الطقس ودرجة الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الخميس 13 يناير وحتى يوم الثلاثاء 18 يناير على كافة مدن وأنحاء الجمهورية، موضحة أنه اعتبارا من غد الجمعة 14 يناير، تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية، ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.وحذرت الأرصاد من الخروج من المنازل بداية من اليوم، مشددة على عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة القصوى، خاصة أن درجات الحرارة سوف تتراوح يوميا ما بين 1-5 مم/يوم، لهذا يجب أن نتجنب التواجد في أي أماكن صحراوية أو بعض الأماكن الخالية، بالأخص في فترة الليل.حالة الطقس ودرجة الحرارةوأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، فيما يكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تشهد ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.ويسود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الأيام القادمة، إضافة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على العديد من المناطق، وخلال الأيام المقبلة، تشهد حالة الطقس أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.الإسكندرية تستعد للفيضة الكبرىشهدت محافظة الإسكندرية، بداية من صباح اليوم، هطول أمطار متوسطة الشدة بسبب بداية أول أيام نوة الفيضة الكبرى، التي تشهدها المدينة اليوم وتستمر لمدة أسبوع.وتحدث تلك النوة على مدينة الإسكندرية خلال النصف الأول من شهر يناير، وسميت النوة بهذا الاسم لأنها تجعل البحر يفيض، وترتفع الأمواج في اليوم الأول إلى 5 أمتار وتصل في ذروتها إلى 6 أمتار، وتتسبب تلك النوة في سقوط أمطار غزيرة رعدية، مع برق شديد في السماء على المحافظة، ويمنع خلالها الصيد بسبب اضطراب موج البحر الشديد وارتفاعه الكبير، مما قد يعرض حياة الصيادين للخطر.وقد أطلقت هيئة الأرصاد، نصائحها للمواطنين للتعامل مع نوة الفيضة الكبرى، وقالت إنه يجب على المواطنين تجنب القيادة أو السير على طريق الجيش، وهو كورنيش الإسكندرية الجديد، وعلى الأشخاص القيادة بهدوء أثناء وجود الشبورة المائية، لأنها تكون كثيفة بدرجة كبيرة مع التأكد من سلامة مساحات السيارات الأمامية والخلفية، وفتح جزء صغير من النافذة حتى لا يتراكم بخار الماء داخل السيارة، كما يجب متابعة النشرات الجوية، التي تتم إذاعتها على مدار اليوم، نظرًا للتقلبات الجوية السريعة، مع الابتعاد عن الوقوف تحت اللوحات الإعلانية، والأشجار العالية وأعمدة الإنارة الكهربائية.وحذرت الهيئة المواطنين من تخفيف ملابسهم، وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وعدم الاقتراب أو ملامسة أسلاك الكهرباء في الشوارع، مع منع مزاولة أي أنشطة بحرية ومحاولة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.ظاهرة جوية عنيفة تضرب الإسكندريةوكشف خبراء أرصاد، عن تعرض الإسكندرية إلى ظاهرة جوية عنيفة، منذ صباح اليوم، يصاحبها تعرض البلاد لموجة طقس سيئ، جراء التحرك النشط لحالة الطقس، تزامنا مع "نوة الفيضة الكبرى" التي تتعرض لها المحافظة، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة، وتزايد موجة الطقس البارد الذي يصل حد الصقيع، مع تكاثر السحب التي تلبد الجو وتحجب اشعة الشمس مع هطول الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، وأجزاء متفرقة من انحاء البلاد، وسط تأكيدات من الأرصاد بأن الأمطار ربما تصل إلى حد السيول وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة مع نشاط شديد للرياح ونزول موجة صقيع شديدة.المحافظ: فرض درجة الاستعداد القصوىمن جانبه، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية والإدارات المعنية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال الأيام الجارية.وأكد الشريف، على ضرورة التنسيق بين كل الأحياء وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، ودعا جميع رؤساء الأحياء، إلى الوجود في الشوارع لمتابعة سبل التعامل مع نوة الفيضة الكبرى، وعقد غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بسوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه لم يتم إتخاذ قرارات بشأن تأجيل الامتحانات.