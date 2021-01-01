فرد أمن يعتدى على ابنة عصام الحضري وصديقيها في مشاجرة بالشيخ زايد

نشبت مشاجرة حادة بين ابنة عصام الحضري وصديقيها وبين أحد أفراد أمن في كمبوند بمدينة الشيخ زايد ما أدى إلى إصابتها وإصابة أحد أصدقائها، وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على المتهم.
وكشفت التحريات الأولية بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى في المنتخب المصري الأول لكرة القدم كانت بصحبة اثنين من أصدقائها؛ وهما شابان وكل منهم كان يستقل سيارته الخاصة في كمبوند كونتننتال في الشيخ زايد، وحدثت مشاجرة بسبب ركن سياراتهم.
وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن ابنة عصام الحضري كانت برفقة صديقيها وقت حدوث المشاجرة، وأنهم كانوا يستعدون للسهر في أحد الكافيهات، وأثناء ركن سياراتهم حدثت مشادة كلامية مع فرد أمني مكلف بأعمال الحراسة في كومبوند كونتننتال، وتطورت الأمور بينهما إلى التشابك بالأيدي؛ ونتج عن ذلك إصابة أحد أصدقاء ابنة الحضري بجرح قطعي في الرأس نقل على إثره إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات الأولية بخياطة الجرح "4 غرز".
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