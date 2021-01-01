الكشف عن ملابسات فيديو لسيدة تستنجد بالسيسي داخل قسم شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر ملابسات مقطع فيديو لسيدة تشكو فيه من اعتداء زوجها عليها وتواطؤ الشرطة معه في المنيا.
ووفقا لقوات الأمن تبين وقوع المشاجرة بين إحدى السيدات، مصابة بكدمات متفرقة، وزوجها، حيث تم اصطحابهما لديوان المركز بالمنيا، واتهمت السيدة زوجها بالتعدي عليها والتسبب في إصابتها بسبب خلافات زوجية، إلا أنه أنكر واتهمها بسرقة مبلغ مالي.
وتم تحويل السيدة المصابة للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، وعقب عودتها لديوان المركز قامت ببث فيديو مباشر من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باستخدام هاتفها المحمول، ادعت خلاله عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد زوجها، وذلك للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!