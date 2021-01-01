رد فعل هستيري بعد إحالة أوراق أحد المتهمين بارتكاب جريمة بشعة للمفتي (فيديو)

قضت محكمة جنايات المنصورة، بإحالة أوراق المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني ، لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى في إعدام المتهم.
وبعد نطق القاضي بالحكم شهدت قاعة المحاكمة رد فعل هستيري من أهالي المجني عليه وفرحة شديدة بالحكم.
ووفقا لنص التحقيقات، تبين وجود تعامل مادي بين المتهم والمجني عليه، ووجود شيكات مع المجني عليه وقعها له صديقه المتهم ضمانا لمبالغ 680 ألف جنيه أخذها منه، وهو ما دفعه بمجرد أن سنحت له الفرصة لإلقائه من أعلى كوبري جامعة المنصورة، حيث ظل عالقا بالمياه لمدة حوالي 11 يوما، حتى عثر عليه عمال تطهير نهر النيل.
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