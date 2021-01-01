

رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك رود خوليت أسطورة هولندا في زيارة لـ الزمالك

تواجد رود خوليت أسطورة الكرة الهولندية في مقر نادي الزمالك اليوم الخميس بزيارة لأروقة النادي.



ويتواجد رود خوليت في مصر بضيافة أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، والذي استغل الموقف ليدعوه لزيارة نادي الزمالك.



وتواجد خوليت في مقر نادي الزمالك واصطحبه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بزيارة لأروقة النادي، وملعب عبد اللطيف أبو رجيلة التاريخي للنادي.

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جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، وقائد منتخب مصر في كأس العالم 1990، تواجد خلال الزيارة في إحياء لمواجهة اللاعبين السابقة خلال مونديال إيطاليا.يومها تواجد خوليت مع هولندا، وجمال عبد الحميد مع الزمالك. تعادل المنتخبان بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من البطولة.رود خوليت لديه مسيرة عظيمة مع كرة القدم كلاعب، بدأها في هارليم ثم فينورد، وأيندهوفين بالدوري الهولندي، ثم كانت أبرز محطاته في ميلان بالدوري الإيطالي، قبل أن يختم مسيرته مع تشيلسي عام 1998.ويملك خوليت مسيرة رائعة كذلك مع منتخب هولندا، إذ فاز ببطولة يورو 1988، وهي البطولة الوحيدة لمنتخب هولندا تاريخيا.ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، حرص أحمد مرتضى على تبادل الحديث مع خولييت عن أحدث ما توصلت إليه الأندية الأوروبية للاستثمار في قطاع الناشئين والأكاديميات.وأكد خوليت أن الزمالك يمتلك المقومات التي تجعله قادرا على مضاهاة الأندية في القارة العجوز.بينما أشار أحمد مرتضى إلى أن الزمالك لديه رؤية مستقبلية تجاه قطاع الناشئين والأكاديميات وأن هناك رغبة في الوصول بالموهوبين في القلعة البيضاء إلى أعلى المستويات الفنية والبدنية من خلال اتباع كل الوسائل الحديثة.وكذلك، حرص جمال عبد الحميد نجم نادي الزمالك الأسبق على مداعبة رود خولييت باستعادة ذكرياته مع منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا عندما تواجه الثنائي في دور المجموعات، وتبادل الثنائي ذكريات المباراة الشهيرة التي انتهت 1-1.وتواجد رود خوليت في مكتب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي كرم الأسطورة الهولندية وأهداع درع النادي، بالإضافة إلى قميص نادي الزمالك.