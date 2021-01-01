بالأسماء .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن 9 مصريين

آخر الأخباراخبار مصر › بالأسماء .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن 9 مصريين

صورة الخبر: رئيس الوزراء
رئيس الوزراء


نشرت الجريدة الرسمية قرارات من 1 الى 9 لسنة 2022 بشان اسقاط الجنسية عن عدد من المصريين لتجنسهم بجنسيات اخرى دون إذن الدولة المصرية .

وجاءت الاسماء كالتالي : إسلام طارق سيد المولود في إسرائيل ونبيل حسن عبد المطلب مواليد القاهرة ومحمد على محمد مواليد القاهرة و أماني اسامة رشاد مواليد القاهرة .

و أحلام اسامة رشاد مواليد القاهرة و محمد أسامة رشاد مواليد القاهرة و نحمده محمد عواد مواليد القاهرة و سمير السيد سمير مواليد إسرائيل و زهرة سيد اسماعيل مواليد اسرائيل .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالأسماء .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن 9 مصريين

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94027

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager