بالأسماء .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن 9 مصريين



رئيس الوزراء رئيس الوزراء



نشرت الجريدة الرسمية قرارات من 1 الى 9 لسنة 2022 بشان اسقاط الجنسية عن عدد من المصريين لتجنسهم بجنسيات اخرى دون إذن الدولة المصرية .



وجاءت الاسماء كالتالي : إسلام طارق سيد المولود في إسرائيل ونبيل حسن عبد المطلب مواليد القاهرة ومحمد على محمد مواليد القاهرة و أماني اسامة رشاد مواليد القاهرة .



و أحلام اسامة رشاد مواليد القاهرة و محمد أسامة رشاد مواليد القاهرة و نحمده محمد عواد مواليد القاهرة و سمير السيد سمير مواليد إسرائيل و زهرة سيد اسماعيل مواليد اسرائيل .