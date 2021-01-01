خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر



الأكل المناسب لمرضى السكر الأكل المناسب لمرضى السكر



الاكل المناسب لمرضى السكر،يحار الكثير من أصحاب مرضي السكر فى تناول الأطعمة التي تساعد فى منع إرتفاع السكر و مضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب.



يمكن أن يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في الوقاية من مرض السكري وإدارته.



فيما يلي أفضل انواع الأطعمة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري ، من النوع 1 والنوع 2

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الأكل المناسب لمرضي السكرالخضروات الورقيةالخضاروات الورقية مغذية للغاية وقليلة السعرات الحرارية .كما أنها منخفضة جدًا في الكربوهيدرات القابلة للهضم أو الكربوهيدرات التي يمتصها الجسم ، لذلك لن تؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم.الفولالفاصوليا قليلة التكلفة ومغذية وصحية للغاية.الفاصوليا هي نوع من البقوليات الغنية بفيتامينات ب والمعادن المفيدة (الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم) والألياف.لديهم أيضًا مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض جدًا ، وهو أمر مهم للتحكم في مرض السكري.قد تساعد الفاصوليا أيضًا في الوقاية من مرض السكري.في دراسة شملت أكثر من 3000 مشارك معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، كان أولئك الذين لديهم استهلاك أعلى للبقوليات لديهم فرصة أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 .الزباديوجدت دراسة طويلة الأمد تتضمن بيانات صحية من أكثر من 100000 مشارك أن تناول الزبادي يوميًا كان مرتبطًا بخطر أقل بنسبة 18٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2.قد يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن ، إذا كان هذا هدفًا شخصيًا.تشير الدراسات إلى أن الزبادي ومنتجات الألبان الأخرى قد تؤدي إلى فقدان الوزن وتحسين تكوين الجسم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.قد تساعدك المستويات العالية من الكالسيوم والبروتين ونوع خاص من الدهون يسمى حمض اللينوليك المترافق (CLA) الموجود في الزبادي على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول.علاوة على ذلك ، يحتوي الزبادي اليوناني على 6-8 جرامات فقط من الكربوهيدرات لكل وجبة ، وهو أقل من الزبادي التقليدي.كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ، مما قد يعزز فقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية وبالتالي تقليل تناول السعرات الحرارية.الجوزالمكسرات لذيذة ومغذية.تحتوي معظم أنواع المكسرات على الألياف وهي منخفضة الكربوهيدرات الصافية ، على الرغم من أن بعضها يحتوي على أكثر من البعض الآخر.أظهرت الأبحاث التي أجريت على مجموعة متنوعة من المكسرات المختلفة أن الاستهلاك المنتظم قد يقلل الالتهاب ويخفض نسبة السكر في الدم ، و HbA1c (علامة لإدارة سكر الدم على المدى الطويل) ، ومستويات الكوليسترول الضار (LDL).قد تساعد المكسرات أيضًا مرضى السكري على تحسين صحة قلبهم.وجدت دراسة أجريت عام 2019 شملت أكثر من 16000 مشارك مصاب بمرض السكري من النوع 2 أن تناول المكسرات - مثل الجوز واللوز والبندق والفستق - يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة.تشير الأبحاث أيضًا إلى أن المكسرات يمكن أن تحسن مستويات السكر في الدم.وجدت دراسة أجريت على مرضى السكري من النوع 2 أن تناول زيت الجوز يوميًا يحسن مستويات السكر في الدم.هذه النتيجة مهمة لأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 غالبًا ما يكون لديهم مستويات مرتفعة من الأنسولين ، والتي ترتبط بالسمنة.زيت زيتون البكر الممتازيحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على حمض الأوليك ، وهو نوع من الدهون الأحادية غير المشبعة التي قد تعمل على تحسين إدارة نسبة السكر في الدم ، وتقليل مستويات الدهون الثلاثية بعد تناول الوجبة ، وله خصائص مضادة للأكسدة.هذا مهم لأن مرضى السكري يميلون إلى مواجهة مشاكل في التحكم في مستويات السكر في الدم ولديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية.قد يحفز حمض الأوليك أيضًا هرمون الامتلاء GLP-1.في تحليل كبير لـ 32 دراسة تبحث في أنواع مختلفة من الدهون ، كان زيت الزيتون هو الوحيد الذي ظهر أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.يحتوي زيت الزيتون أيضًا على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول.يقلل البوليفينول الالتهاب ويحمي الخلايا المبطنة للأوعية الدموية ويمنع الأكسدة من إتلاف كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الضار) ويخفض ضغط الدم.زيت الزيتون البكر الممتاز غير مكرر ، لذلك فهو يحتفظ بمضادات الأكسدة والخصائص الأخرى التي تجعله صحيًا للغاية.تأكد من اختيار زيت الزيتون البكر من مصدر موثوق، لأن العديد من زيت الزيتون ويمزج مع زيوت أرخص مثل الذرة و فول الصويا .بذور الكتانتُعرف بذور الكتان أيضًا باسم بذور الكتان الشائعة ، وتحتوي على نسبة عالية من دهون أوميغا 3 الصحية للقلب والألياف ومركبات نباتية فريدة أخرى.يتكون جزء من الألياف غير القابلة للذوبان من قشور ، مما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين إدارة نسبة السكر في الدم.وجدت مراجعة لتحليل 25 تجربة سريرية عشوائية وجود ارتباط كبير بين مكملات بذور الكتان الكاملة وانخفاض نسبة السكر في الدم ( 20 ).قد تساعد بذور الكتان أيضًا في خفض ضغط الدم.وجدت دراسة أجريت عام 2016 شملت مشاركين يعانون من مقدمات السكري أن تناول مسحوق بذور الكتان يوميًا يخفض ضغط الدم - لكنه لم يحسن إدارة نسبة السكر في الدم أو مقاومة الأنسولين.هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف كيف يمكن أن تساعد بذور الكتان في الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه.لكن بشكل عام ، بذور الكتان مفيدة لصحة القلب والأمعاء.بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بذور الكتان على نسبة عالية جدًا من الألياف اللزجة ، مما يحسن صحة الأمعاء ، وحساسية الأنسولين ، والشعور بالامتلاءخل التفاح والخلخل التفاح والخل العادي لهما العديد من الفوائد الصحية.على الرغم من أنه مصنوع من التفاح ، إلا أن السكر الموجود في الفاكهة يتخمر إلى حمض الأسيتيك. المنتج الناتج يحتوي على أقل من 1 جرام من الكربوهيدرات لكل ملعقة طعام.وفقًا لتحليل تلوي لست دراسات ، بما في ذلك 317 شخصًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، فإن الخل له آثار مفيدة على مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.قد يحتوي خل التفاح على العديد من الخصائص الصحية الأخرى ، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد فوائدها الصحية.لدمج خل التفاح في نظامك الغذائي ، ابدأ بأربع ملاعق صغيرة مختلطة في كوب من الماء كل يوم قبل كل وجبة. لاحظ أنك قد ترغب في وضع ملعقة صغيرة لكل كوب من الماء حتى لا يكون الطعم قويًا. زد إلى 4 ملاعق كبيرة كحد أقصى في اليوم.الثومالثوم مغذي بشكل لا يصدق فص واحد (3 جرام) من الثوم النيء ، أي ما يقرب من 4 سعرات حرارية ، يحتوي على :المنغنيز: 2٪ من القيمة اليومية (DV)فيتامين ب 6: 2٪ من القيمة اليوميةفيتامين ج: 1٪ من القيمة اليوميةالسيلينيوم: 1 ٪ من القيمة اليوميةالألياف: 0.06 جرامتشير الأبحاث إلى أن الثوم يساهم في تحسين إدارة جلوكوز الدم ويمكن أن يساعد في تنظيم الكوليسترول.على الرغم من أن العديد من الدراسات التي تحدد أن الثوم يعد خيارًا صحيًا مثبتًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري تتضمن كميات غير طبيعية من الثوم ، إلا أن التحليل التلوي المذكور أعلاه شمل حصصًا فقط من 0.05-1.5 جرام.على سبيل المثال ، يبلغ حجم فص الثوم حوالي 3 جرام.تشير الأبحاث أيضًا إلى أن الثوم يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول.غذاء لمرضى السكرنظام غذائي لمرضي السكرقائمة عينة لا يجب أن يكون تناول الطعام الصحي مع مرض السكري أمرًا صعبًا أو يستغرق وقتًا طويلاً.إليك قائمة عينة ليوم واحد مع بعض أفكار الوجبات السهلة لمساعدتك على البدء:الإفطار: عجة مع البروكلي والفطر والفلفلوجبة الصباح الخفيفة: حفنة من اللوزالغداء: سلطة الدجاج المشوي مع السبانخ والطماطم والأفوكادو والبصل والخيار والخل البلسمي.وجبة خفيفة بعد الظهر: زبادي يوناني مع شرائح فراولة وجوزالعشاء: سمك السلمون المخبوز مع أعشاب الكينوا والهليون.أسماك دهنية لمرضى السكرمرضي السكرتحتوي الأسماك الدهنية على دهون أوميغا 3 التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى أنه مصدر كبير للبروتين ، وهو أمر مهم للتحكم في نسبة السكر في الدم.يعتبر السلمون والسردين والرنجة والأنشوجة والماكريل مصادر رائعة لأحماض أوميغا 3 الدهنية DHA و EPA ، والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب.إن الحصول على ما يكفي من هذه الدهون بشكل منتظم مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري ، والذين لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.يحمي DHA و EPA الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية ، ويقللان من علامات الالتهاب ، وقد يساعدان في تحسين طريقة عمل الشرايين.تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك الدهنية بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بمتلازمات الشريان التاجي الحادة ، مثل النوبات القلبية ، ويقل احتمال تعرضهم للوفاة من أمراض القلبتشير الدراسات إلى أن تناول الأسماك الدهنية قد يساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم.وجدت دراسة شملت 68 بالغًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أن المشاركين الذين تناولوا الأسماك الدهنية قد تحسنوا بشكل كبير في مستويات السكر في الدم بعد الوجبة مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا الأسماك الخالية من الدهونتعتبر الأسماك أيضًا مصدرًا رائعًا للبروتين عالي الجودة ، مما يساعدك على الشعور بالشبع ويساعد على استقرار مستويات السكر في الدم.البيض ومرضى السكريض غذاء متعدد الاستخدامات ومصدر كبير للبروتين.تعتبر جمعية السكري الأمريكية البيض خيارًا ممتازًا لمرضى السكري . هذا في الأساس لأن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على حوالي نصف جرام من الكربوهيدرات ، لذلك يُعتقد أنها لن ترفع نسبة السكر في الدم.ومع ذلك ، فإن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول. تحتوي بيضة واحدة كبيرة على ما يقرب من 200 ملغ من الكوليسترول ، ولكن ما إذا كان هذا يؤثر سلبًا على الجسم أم لا ، فهذا أمر قابل للنقاش.تعتبر مراقبة الكوليسترول أمرًا مهمًا إذا كنت مصابًا بداء السكري لأن مرض السكري عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .ارتفاع مستويات الكوليسترول في مجرى الدم يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لكن تناول الكوليسترول الغذائي ليس له تأثير عميق على مستويات الدم كما كان يُعتقد سابقًا. لذلك ، من المهم لأي شخص مصاب بمرض السكري أن يكون على دراية بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.فوائد البيضتحتوي البيضة الكاملة على حوالي 7 جرامات من البروتين. يعتبر البيض أيضًا مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم الذي يدعم صحة الأعصاب والعضلات. يساعد البوتاسيوم على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم أيضًا ، مما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.يحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية ، مثل اللوتين والكولين. يحميك اللوتين من الأمراض ، ويُعتقد أن الكولين يحسن صحة الدماغ. يحتوي صفار البيض على البيوتين ، وهو أمر مهم لصحة الشعر والجلد والأظافر ، وكذلك إنتاج الأنسولين.يحتوي بيض الدجاج الذي يتجول في المراعي على نسبة عالية من أوميغا 3 ، وهي دهون مفيدة لمرضى السكري.البيض سهل على محيط الخصر أيضًا. بيضة واحدة كبيرة تحتوي فقط على 75 سعرة حرارية و 5 جرامات من الدهون - فقط 1.6 جرام منها دهون مشبعة. البيض متعدد الاستخدامات ويمكن تحضيره بطرق مختلفة لتناسب أذواقك.يمكنك جعل طعامًا صحيًا أفضل عن طريق خلط الطماطم أو السبانخ أو غيرها من الخضروات. إليك المزيد من الأفكار الجيدة للإفطار لمرضى السكري.على الرغم من أنها صحية من نواح كثيرة ، يجب استهلاك البيض باعتدال.مخاوف الكوليسترولتعرض البيض لسمعة سيئة منذ سنوات لأنه كان يُعتبر مرتفعًا جدًا في الكوليسترول ليكون جزءًا من نظام غذائي صحي. لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين. يبدو أن دور الكوليسترول الغذائي من حيث علاقته بإجمالي عدد الكوليسترول في الدم لدى الشخص أصغر مما كان يُعتقد سابقًا.قد يكون لتاريخ العائلة علاقة بمستويات الكوليسترول لديك أكثر من علاقة كمية الكوليسترول الغذائي في طعامك. الخطر الأكبر على مستويات الكوليسترول في الدم هو الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة والدهون المشبعة. تعرف على المزيد حول آثار ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على جسمك.لا يزال يجب عدم تناول البيض بكميات زائدة إذا كنت مصابًا بداء السكري. تشير التوصيات الحالية إلى أن الفرد المصاب بداء السكري يجب ألا يستهلك أكثر من 200 ملليغرام من الكوليسترول كل يوم.قد يستهلك الشخص الذي لا يعاني من مرض السكري أو مشاكل صحية القلب ما يصل إلى 300 مجم في اليوم. بيضة واحدة كبيرة تحتوي على حوالي 186 ملغ من الكوليسترول. لا يوجد متسع كبير للكوليسترول الغذائي الآخر بمجرد تناول تلك البيض.يشير البحث إلى أن المستويات العالية من استهلاك البيض قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. في حين أن الصلة غير واضحة ، يعتقد الباحثون أن الإفراط في تناول الكوليسترول ، عندما يأتي من الأطعمة الحيوانية ، قد يزيد من هذه المخاطر.نظرًا لأن كل الكوليسترول موجود في الصفار ، يمكنك تناول بياض البيض دون القلق بشأن تأثيره على استهلاكك اليومي للكوليسترول.تقدم العديد من المطاعم بدائل بياض البيض للبيض الكامل في أطباقهم. يمكنك أيضًا شراء بدائل البيض الخالية من الكوليسترول من المتاجر المصنوعة من بياض البيض.ضع في اعتبارك ، مع ذلك ، أن صفار البيض هو أيضًا موطن حصري لبعض العناصر الغذائية الرئيسية للبيض. تقريبا كل فيتامين أ الموجود في البيضة ، على سبيل المثال ، يكمن في صفار البيض. وينطبق الشيء نفسه على معظم الكولين وأوميغا 3 والكالسيوم في البيضة.إذن ماذا على الفطور؟إذا كنت مصابًا بداء السكري ، يجب أن تحد من استهلاك البيض لثلاث بيضات في الأسبوع. إذا كنت تأكل بياض البيض فقط ، يمكنك أن تشعر بالراحة في تناول المزيد.كن حذرًا بشأن ما تأكله مع بيضك. يمكن جعل بيضة واحدة غير ضارة وصحية نسبيًا أقل صحية إذا تم قليها بالزبدة أو زيت طهي غير صحي.البيض المسلوق هو وجبة خفيفة مفيدة غنية بالبروتين إذا كنت مصابًا بداء السكري. سيساعدك البروتين على الشعور بالشبع دون التأثير على نسبة السكر في الدم. لا يبطئ البروتين عملية الهضم فحسب ، بل يبطئ أيضًا من امتصاص الجلوكوز. هذا مفيد جدًا إذا كنت مصابًا بمرض السكري.يعد تناول البروتين الخالي من الدهون في كل وجبة والوجبات الخفيفة العرضية خطوة ذكية لأي شخص مصاب بداء السكري.مثلما تتعرف على محتوى الكربوهيدرات والسكر في الأطعمة المختلفة ، يجب أيضًا الانتباه إلى مستويات الكوليسترول والدهون المشبعة في الطعام.البروكلي ومرض السكرفوائد البروكلي من أكثر الخضروات المغذية نصف كوب من البروكلي المطبوخ يحتوي فقط على 27 سعرة حرارية و 3 جرامات من الكربوهيدرات القابلة للهضم ، إلى جانب العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين سي والمغنيسيوم قد يساعد البروكلي أيضًا في إدارة مستويات السكر في الدم.وجدت إحدى الدراسات أن تناول براعم البروكلي أدى إلى انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض في مستويات الجلوكوز في الدم بسبب مادة السلفورافان ، وهي مادة كيميائية موجودة في الخضروات الصليبية مثل البروكلي والبراعم.الثوم ومرض السكرلا يستطيع الأشخاص المصابون بالسكري إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدام الأنسولين الذي ينتجه أجسامهم بطريقة فعالة. يمكن أن يؤثر ذلك على مستويات السكر في الدم. من المهم مراقبة ما تأكله للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم قدر الإمكان.تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في التحقق من درجة المؤشر الجلايسيمي (GI) لكل طعام. يُظهر المؤشر الجلايسيمي مدى قدرة طعام معين على زيادة مستويات السكر في الدم. يساعد الجهاز الهضمي في تخطيط الوجبات اليومية وتجنب المجموعات عالية الكربوهيدرات. يتراوح مؤشر جلايسيمي المنخفض بين 1 و 55 وأعلى هو 70 وما فوق.من المهم أن تعرف أن الأطعمة الطبيعية ، مثل الثوم ، على الرغم من أنها ليست غنية بالكربوهيدرات ، يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم.ما هي فوائد تناول الثوم إذا كنت تعاني من مرض السكري؟يمكن لمعظم البالغين تناول الثوم بأمان. بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يكون التذوق أو الرائحة أو البهارات مشكلة.تقليديا ، كان الثوم موصى به للمساعدة في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة وضغط الدم المرتفع. قد يقلل استهلاك الثوم أيضًا من الإصابة بأمراض القلب ، وهي حالة تؤثر على ما يقرب من 80 في المائة من مرضى السكري.A 2006 دراسة وجدت أن الخام قد يساعد الثوم على خفض مستويات السكر في الدم، فضلا عن الحد من خطر تصلب الشرايين. هذا أمر مهم بشكل خاص ، لأن مرض السكري يزيد من خطر إصابة الشخص بالالتهاب المرتبط بتصلب الشرايين.على الرغم من أن هذا لا يزال قيد التحقيق ، أ 2014 مراجعة الدراسات كما أيد فكرة أن تناول الثوم بانتظام قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.يعتبر الثوم أيضًا مصدرًا جيدًا للفيتامينات B-6 و C. ويشارك فيتامين B-6 في استقلاب الكربوهيدرات. قد يلعب فيتامين ج أيضًا دورًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.تحسين صحة الجهاز القلبي الوعائي عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية والدهون في الدمانخفاض ضغط الدملها تأثير مضاد للورممنع نمو الخلايا السرطانيةلها تأثير مضاد للجراثيم ومضاد للفطرياتالمخاطر والتحذيراتالثوم قوي جدا في الطعم والرائحة. على الرغم من أنه من الآمن تناول الطعام بشكل عام ، فقد تواجه آثارًا جانبية طفيفة. هذا يتضمن:حرقة من المعدةغازغثيانالتقيؤإسهالقد تكون أكثر عرضة لتجربة الآثار الجانبية إذا كنت تأكل الثوم النيء.إذا كنت تتناول أدوية مسيلة للدم ، فاستشر طبيبك. قد يؤدي استهلاك الثوم إلى تضخيم تأثيرات هذه الأدوية.كيفية إضافة الثوم إلى نظامك الغذائيإذا كنت لا تمانع في الطعم ، أضف بضع فصوص من الثوم المفروم ناعماً إلى السلطة أو سلطة البطاطس. لا توجد جرعة قياسية لتناول الثوم ، لذا لا تتردد في إضافة الثوم متى سمحت الوصفة أو الوجبة الخفيفة بذلك.إذا كنت تفضل رائحة وطعمًا أقل قوة ، فابحث عن خضار الثوم ، وهي نباتات صغيرة ، وأوراق الثوم ، وهي براعم مجعدة تظهر مع نضوج النبات. إنها متوفرة في أسواق المزارعين ومتاجر المنتجات المحلية خلال موسم الربيع. كلاهما له نكهة أكثر اعتدالا. يمكنك تقطيعها وخلطها في السلطات ، والتغميسات ، والأطعمة القابلة للدهن.يُنصح بترك الثوم المفروم لمدة 5 دقائق على الأقل للسماح للأليسين ، وهو أحد المكونات الرئيسية للعشب ، بأن يكون في أعلى تركيز له. هذا قد يعزز الفوائد الصحية المحتملة للعشب.الفرولة ومرض السكرالفواكة لمرضي السكرإذا كنت مصابًا بداء السكري ، فلا يزال بإمكانك تناول الأطعمة الحلوة مثل الكعك والبسكويت والآيس كريم. لكن الاعتدال هو المفتاح لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم .الفراولة ليست فقط لذيذة ومنعشة ، لكنها العلاج المثالي لأن حلاوتها يمكن أن ترضي أسنانك الحلوة.تناول الطعام باعتدالاحذر من بعض الأطباق التي قد تبدو صحية أكثر مما هي عليه ، لمجرد أنها تحتوي على الفراولة.بعض الحلويات ، مثل الفطائر وكعك الجبن ، تشمل الفراولة كإضافات. ومع ذلك ، فإن العديد من هذه الحلويات ليست صديقة لمرض السكري تمامًا ، لأن محتوى السكر الكلي قد يتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم.المحتوى الغذائيإن تناول الفراولة وحدها صحي لأن الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية. في المتوسط ​​، يحتوي كوب واحد من الفراولة على حوالي 46 سعرة حرارية .هذا مفيد إذا كنت تراقب وزنك. يمكن أن يؤدي الحفاظ على وزن صحي إلى خفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي ويساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري .الأساسيةتعتبر الفراولة أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف . يحتوي كوب واحد من الفراولة الطازجة الكاملة على حوالي 3 جرامات (جم) من الألياف ، أو ما يقرب من 12 في المائة من الاستهلاك اليومي الموصى به.تناول الألياف مهم إذا كنت مصابًا بالسكري لأنها تساعد على إبطاء امتصاص السكر. لا تعمل الألياف على تحسين مستوى السكر في الدم فحسب ، بل يمكنها أيضًا مساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول. هذا يساهم أيضًا في إدارة الوزن بشكل صحي.الفيتامينات و المعادنوتشمل المواد الغذائية والفيتامينات الهامة الأخرى الموجودة في الفراولة فيتامين C و المغنيسيوم .وفقًا للأبحاث ، يمكن للمغنيسيوم أن يحسن مقاومة الأنسولين ، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ويحسن السيطرة على مرض السكري.بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط فيتامين سي بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وقد يساعد في تقليل ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبات. قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين سي في تقليل بعض مضاعفات مرض السكري ، مثل ارتفاع ضغط الدممصدر المعلومات موقع هيلثي.